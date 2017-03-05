AKP milletvekili Aydın Ünal Twitter hesabını kapattı!

Hükümet yakınlığıyla bilinen medyada devam eden 'haşerat' tartışmasının ardından AKP milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal Twitter hesabını kapattı.

Güneş gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Yeni Şafak yazarı Salih Tuna birlikte katıldığı Ülke TV’deki programda, AKP’li Mustafa Yeneroğlu’nun tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’le ilgili "Deniz Yücel gazeteciden ziyade aktivist. Bundan bağımsız olarak tutuklama kararı çok sorunlu. Propaganda kavramı çok geniş yorumlanıyor" ifadelerinin yer aldığı attığı tweet’i eleştirdi. Programda yer alan Salih Tuna ise, AKP’li Yeneroğlu’nun söz konusu tweet’te "saçmaladığını" belirtti, ama aynı Yeneroğlu’nun Türkiye’nin Almanya’daki lobi faaliyetlerine katkısı olduğunu ve Türkiye lehine mücadele verdiğini ifade etti. Bunun üzerine AKP’li Yeneroğlu kendisini eleştiren Turgay Güler ve Salih Tuna’ya sert yanıtlar vermişti.

Sosyal medyada uzun süre devam eden bu tartışmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı ve metin yazarı olan AKP’li vekil Aydın Ünal da katıldı. Ünal, Mustafa Yeneroğlu’na destek vererek, Turgay Güler ve Salih Tuna’yı isim vermeden eleştirdi. Aydın Ünal hesabından, "Haşerat, hayatı mücadeleyle geçmiş, 15 Temmuz yiğidi, Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na yaptığını, yarın da sana yapacak. Susmak kurtarmaz" ifadelerini kullandı. Ünal, AKP'li diğer vekillere de çağrı yaparak tepki göstermelerini istedi.

Bunun üzerine Turgay Güler de Aydın Ünal'a sosyal medya hesabından çok sert yanıt vererek, "Bu kişi Aktivist değil terörist, tutuklanması da yanlış değil doğrudur dediğim için şahsıma haşere diyen terbiyesizlere soruyorum" diye mesaj attı.

Bu tartışmanın ardıdan AKP milletvekili Aydın Ünal'ın Twitter hesabını kapatması dikkat çekti.

Barlas ve Uğur'a da 'hamam böceği' benzetmesi

Ünal, anayasa değişikliği teklifi oylaması sırasında Meclis'te kendini kürsüye kelepçeleyerek eylem yapan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında cinsiyetçi paylaşımlarda bulunan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur ve A Haber'de program yapan Cemil Barlas'ı da "hamam böceği"ne benzetmişti.