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Güneş'in Yayın Yönetmeni'nden AKP'li Aydın Ünal'a: Terbiyesiz, sinsi, fırıldak!

"Bu terbiyesiz aydınların ve yamaklarının kime hizmet ettiği bir gün ortaya çıkar"

04 Mart 2017 15:15

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, kendisi için "Haşerat" benzetmesi yapan Yeni Şafak yazarı ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile ilgili olarak ileri sürdüğü  "1 ay kişi bu kişi PKK’nın temsilcisi, Alman ajanı olarak Alman Konsolosluğunda saklanmıştır" iddiasını hatırlatan Güler, "Şimdi bu terbiyesiz, ahlaksız ve ne idüğü belirsiz sinsilere, fırıldaklara bakacağız. Ne diyecekler nasıl kıvıracaklar" ifadesini kullandı.

Turgay Güler, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun “Deniz Yücel (Die Welt muhabiri) gazeteciden ziyade aktivist. Bundan bağımsız olarak tutuklama kararı çok sorunlu. Propaganda kavramı çok geniş yorumlanıyor” açıklamasına tepki göstermişti. “Yahu bu sayın vekil PKK tetikçisi Deniz Yücel’in tutuklanmasına karşı çıkıyor. Tıpkı Kandil gibi, Merkel gibi” diyen Güler’e, Yeneroğlu’nun yanıtı "Aktivist kelimesini anlamaktan aciz terbiye yoksunu sözde gazetecilik yapıyor. Yücel de militan edasıyla gazetecilik yapıyordu. Farkın ne?” olmuştu. AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal da “Haşerat” dediği Güler’e Twitter’dan şöyle seslenmişti:

“Haşerat, hayatı mücadeleyle geçmiş, 15 Temmuz yiğidi, Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na yaptığını, yarın da sana yapacak. Susmak kurtarmaz.”

Barlas ve Uğur'a da 'hamam böceği' benzetmesi

Ünal, anayasa değişikliği teklifi oylaması sırasında Meclis'te kendini kürsüye kelepçeleyerek eylem yapan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında cinsiyetçi paylaşımlarda bulunan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur ve A Haber'de program yapan Cemil Barlas'ı da "hamam böceği"ne benzetmişti.

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