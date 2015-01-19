Cem Yılmaz'dan muhabirlere tepki: Evde de beklenir mi, benim de bir hayatım var

Etiler'deki villasının önünde görüntü almak için bekleyen muhabirlere tepki gösteren Cem Yılmaz, "Evde de beklenir mi? Benim de bir hayatım var" dedi.

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, hafta sonunu Cem Yılmaz’ın evinde geçirdi. Ünlü komedyen, şömine yakmak için VIP aracıyla villaya odun getirtti.

Cuma akşamı Levent’teki bir kulüpte sahneye çıkan Ayşe Hatun Önal, konserin ardından Cem Yılmaz’ın Etiler’deki villasına gitti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ertesi sabah şömine yakmak için villaya odun getirildi. Yılmaz’ın VIP aracıyla getirilen odunlar, eve çalışanlar tarafından taşındı.

Aynı dakikalarda Cem Yılmaz, karşı sokakta bulunan ofisine geçerken görüntülendi. Yılmaz, fotoğraf çeken muhabirlere tepki gösterdi: “Evde de beklenir mi? Benim de bir hayatım var.”