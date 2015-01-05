Cem Yılmaz ile Ayşe Hatun Önal ayrıldı mı?

Bir süre önce beraberlikleriyle gündeme gelen Cem Yılmaz ve Ayşe Hatun Önal’ın sosyal medya paylaşımları, ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Önal, yılbaşı gecesi Almanya’daki bir kulüpte sahneye çıktı Yılmaz ise sevgilisini dinlemeye gitmek yerine İstanbul’da bir partiye katılmayı tercih etti.

Önal, o gece Twitter’ına “Hoşgörüsüzlük ve anlayışsızlık mutsuzluğa sebep, hoşgörünüze tutunun” diye yazdı, ardından o tweet’i sildi. Daha sonra Instagram’ına, üzerinde yazar Stefano D’Anna’nın “Keyifli bir yaşam yolculuğunun ilk şartı hafif olmaktır” sözlerinin yazdığı, elinde balonlarla tek başına yürüyen bir kadının fotoğrafını yükledi. Cem Yılmaz’ın da yılbaşından bir gece önce Twitter’a “Nezaket bitince her şey biter. 2015 nezaket yılı” yazmış olması, “Yılın aşkı bitti mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Yılmaz ve Önal’a yakın kaynaklar da son dönemde çiftin arasının açık olduğunu doğruladı.