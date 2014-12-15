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Cem Yılmaz'dan Ayşe Hatun Önal itirafı

İkili, ilk kez Yılmaz’ın da rol aldığı 'The Water Diviner' filminin galasında birlikte görülmüştü

15 Aralık 2014 10:45

Dubai dönüşü havalimanında görüntülenen Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Ayşe Hatun Önal’la ilgili sorular üzerine “Birlikteyiz biliyorsunuz” dedi.

İlişkisinin nasıl gittiği sorusuna da esprili bir yanıt veren Cem Yılmaz, “İlişki işte, gider yani. İlişkiler hep gitmez mi?” diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Russell Crowe’un “Son Umut” filminde rol alan Cem Yılmaz, Uluslararası Film Festivali için gittiği Dubai’den önceki gün döndü.

Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen ünlü komedyen, yeni sevgilisi Ayşe Hatun Önal’la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

“Ayşe Hatun Önal’la birlikteliğiniz ortaya çıktı, mutluluklar” diyen muhabire “Teşekkür ederim. Evet, birlikteyiz” diye karşılık veren Cem Yılmaz, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusunu ise esprili bir dille yanıtladı:

“İlişki işte, gider yani. İlişkiler hep gitmez mi? Birlikteyiz biliyorsunuz, daha fazla bir şey sormayın.”

Yol yorgunu olduğunu belirterek “İzin verin evime gideyim” diyen Cem Yılmaz, daha sonra havaalanından ayrıldı.

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