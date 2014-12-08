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Cem Yılmaz ile Ayşe Hatun Önal'ın sürpriz aşkı

İkili, ilk kez Yılmaz’ın da rol aldığı 'The Water Diviner' filminin galasında birlikte görüldü

08 Aralık 2014 11:17

Cem Yılmaz ve Ayşe Hatun Önal’ın aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bir haftadır görüşen ikili, “The Water Diviner” filminin galası ile after party’sine de birlikte katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu’dan 2013’ün son günü boşanan ve bir süre Avustralyalı kostüm tasarımcısı Melanie Shepherd ile ilişki yaşayan ünlü komedyenin, manken-şarkıcı Ayşe Hatun Önal’la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

İkili, ilk kez Yılmaz’ın da rol aldığı “The Water Diviner” (Son Umut) filminin galasında birlikte görüldü.

Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen galaya katılan Cem Yılmaz ve Ayşe Hatun Önal, gösterimin ardından Bebeköy Backyard’da yapılan after party’ye geçti.

Zaman zaman el ele tutuşup öpüşen çift, gecenin sonunda mekândan aynı araçla ayrıldı.

Yılmaz ile Önal’ın bir haftadır hemen her gün görüştüğü ve görüntülenmemek için genellikle evde buluşmayı tercih ettikleri öğrenildi.

Ayşe Hatun Önal ile Cem Yılmaz, birbirlerini sosyal medya hesaplarında da takip etmeye başladı.

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