Cem Yılmaz'dan Charlie Hebdo isyanı

Fransa'da Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirmesine bir dönem Leman'da çizen Cem Yılmaz da tepki gösterdi.

Yılmaz Twitter'dan şunları yazdı:

"Bir fikrim var "Sen Öl" iş buraya gelmiş dünyada... Dünyaya bak amk! Güneş sistemindeki tek hayat olan gezegenmiş ! Has...tir ordan.

Hayat kokan yorumlar sevgi dolu insanlarla nereye gidecek bu kervan bakalım....yoksa bundan sonra katırlarla mı devam edilecek..

Bir kenarda oturup nefret körükleyenlere insan ne dileyeceğini bilemiyor.Herkesin dilinde "beni,bizi sevmeyen ölsün"şarkısı.Çok yaşayın e mi"