Ayşe Hatun Önal ve Cem Yılmaz el ele

Beraberlikleriyle dikkat çeken komedyen Cem Yılmaz ile Ayşe Hatun Önal, ilk kez el ele görüntülendi. Yılmaz ile Önal çifti dün sabahın erken saatlerinde Sarıyer ormanına spor yapmaya gitti.

Günaydın'da yer alan habere göre, iki saati aşkın koşunun ardından kendisini görüntüleyen gazeteciyi görmesiyle kahkahayı basan Yılmaz, "Pazartesi günü, sabahın köründe gazetecinin ne işi olur burada?" diyerek gülme krizine girdi. Yılmaz, "Spora mı başladınız?" sorusuna, "Ormandan yer bakıyorum" diyerek esprili bir cevap verdi.

Daha sonra iki sevgili araçlarına el ele tutuşarak yürüdü. Bir hayli keyifli olduğu da gözlenen Cem Yılmaz'ın otomobiliyle tam yola koyulduğu sırada "İkinci köprüye nereden çıkarım arkadaşım?" esprisi güldürdü.