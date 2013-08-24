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Dünya

CBS: ABD, Suriye'ye olası bir füze saldırısı için hazırlanıyor

ABD'nin saygın yayın organlarından CBS, Pentagon'un Suriye'ye olası bir müdahale için hazırlandığını ileri sürdü

24 Ağustos 2013 16:12

Çeviri: Varsan Çekiç

CBS News, Pentagon'un Suriye hükümetinin güçlerini füze saldırısı için ilk hazırlıklara başladığını savundu.

CBS'nin "ilk hazırlıklar" ifadesinin kullanmasının sebebi "ABD Başkanı Barack Obama yeşil ışık yakana kadar benzer bir saldırının gerçekleşemeyecek olması."

ABD'nin aylar önce yaptığı "Kimyasal silah kullanımı ABD'nin yanıtını provoke edebilir" açıklamasının hatırlatıldığı haberde, Başkan Obama'nın milli güvenlik danışmanı Susan Rice'ın Cuma günü attığı bir tweet alıntılandı.

Hafta içinde binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan saldırı için Rice, Twitter hesabından "Açıkça KS (kimyasal silah) saldırısı" dedi.

CBS, haberin devamında ABD'nin Akdeniz'deki kuvvetlerinin komutanının Deniz Kuvvetleri'nin savaş gemilerine olası bir füze saldırısı için Suriye'ye yaklaşmaları talimatını verdiği belirtti.

Haberde, "deniz yoluyla füze saldırıları başlatmanın hiçbir Amerikalı'nın yaşamını riske atmayacağı"nın altı çizilirken, “böyle bir saldırının Suriyeli diktatör Beşar Esad'ı devirmek için değil, ama Esad'ı kimyasal silah kullanımının yaptırımsız kalmayacağına ikna eden cezalandırıcı bir harekât olarak dizayn edilmiş olacağı” söylendi. 

CBS'ye göre, ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'in bugün (cumartesi) müdahale seçeneklerine dair Beyaz Saray toplantısında sunum yapması bekleniyor.

Olası hedefler arasında kimyasal silahları ateşlemek için kullanılan ambarlar ve  fırlatıcılar var. Ancak yetkililer, CBS’e, şimdiye kadar askeri müdahale çağrısına kararlılıkla direnen Obama'nın henüz bir karar vermediğin söylüyor.

Habere göre, ABD istihbaratı saldırıdan önceki günlerde, Suriye’de bilinen kimyasal silah bölgelerinde hareketlilik olduğunu saptadı. Zamanında olağan dışı gözükmeyen hareketlilik, şimdi ise bir saldırıyı işaret eden ayrıntılı kanıtların bir parçası olarak görülüyor.

CBS, en açık kanıtların, Şam’da bulunan ve bölgede şüphelenilen kimyasal silah olaylarını inceleyecek olan BM uzmanlarından geleceğini yazdı. Kanal uzmanların sahaya girmesine, şu zamana kadar Suriye tarafından izin verilmediğini, ancak toplu ölümlerin yaşandığının görsel kanıtı fotoğraflarla, Esad rejiminin sadık destekçisi Rusya’nın bile, BM incelemesi için çağrıda bulunduğunu belirtti.

CBS, incelemede ne bulunursa bulunsun Başkan Obama'nın, eğer kendisi bir saldırı emri verir ve Suriye hâlâ kimyasal silahları kullanmaya devam ederse, Obama’nın bundan sonra da ne yapacağı hakkında karar vermesi gerektiğini yazdı.

Haberin cbsnews.com'da yayımlanan orjinal versiyonunu okumak için tıklayın 

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