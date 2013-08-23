T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan Esad'a çağrı: BM heyetinin kimyasal silah aramasına izin ver

Moskova yönetimi, Şam yönetiminin denetim heyetine soruşturma izni vermesi ve BM ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti

23 Ağustos 2013 15:06

Suriye’de Çarşamba günü isyancıların kontrolünde bulunan bölgelere yapıldığı iddia edilen ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısının ardından, Rusya önemli bir hamle atarak Şam yönetimine mesaj gönderdi. Moskova, kimyasal silah iddiasını denetleyecek Batılı heyetin Suriye’ye gelmesine izin verilmesini istedi.

Rusya, uluslararası kamuoyunu ayağa kaldıran ve Suriye’ye karşı askeri müdahale seçeneğini yeniden gündeme getiren kimyasal silah iddiasının soruşturulması için Şam yönetiminden harekete geçmesini istedi.

BM, Çarşamba günü yaşanan saldırının ardından acilen toplanırken, Suriye’de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını açıklığa kavuşturmak için gönderilmesi beklenen heyet hakkında kesin karar çıkmadı. Diplomatlar, BM Güvenlik Konseyi’nin iki üyesi Rusya ve Çin’in, heyetin gönderilmesini engellediğini öne sürmüştü.

Rusya cephesinde bugün yaşanan gelişmede ise Moskova yönetimi, Şam yönetiminin denetim heyetine soruşturma izni vermesi ve BM ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Moskova, Şam yönetimiyle görüşüldüğünü ve kimyasal silah uzmanlarının gerekli çalışmaları yapması için Batılı uzmanlara gerekli yardımı göstermesini istediklerini açıkladı.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, Moskova, muhalif güçlerden, denetleme heyetinin Şam’da güvenliğinin sağlanması konusunda garanti vermesini istedi.

 

Cesetlerden numune toplayacaklar

 

Suriyeli aktivistler, BM heyetine verilmek üzere kimyasal silah saldırısında öldükleri iddia edilen kişilerin cesetlerinden numune toplayacaklarını belirtti.

Aktivistler, saldırıda ölenlerin vücutlarından doku örnekleri alacaklarını ve BM heyetinin Şam’a gelmesi halinde kalacakları öğrenilen otele götüreceklerini açıkladı. BM heyetinin kalacağı otelin, iddia edilen kimyasal saldırının düzenlendiği bölgeden birkaç kilometre mesafede olduğu belirtildi.

İsyancıların elinde bulunan Arbin kasabasında Reuters’a açıklama yapan aktivist Abu Nidal, “BM heyetiyle görüştük... Saç, deri ve kan örnekleri alarak, güvenilir kişilerle Şam’a ulaştıracağız” dedi.

Diğer aktivistler de Şam’a gizlice sokmak için numune hazırladıklarını ancak BM heyetinin kalacağı otele götürebilecekleri bir yol bulamadıklarını ifade etti.

 

ABD ne yapacağını bilmiyor

 

Mısır ve Suriye’de sonu gelmeyen şiddet olayları ve sivil kayıplar, Obama yönetimini ikiye bölmüş durumda.

ABD Başkanı Barack Obama’nın danışmanları, Suriye’ye yapılacak askeri müdahalenin savaşa neden olabileceğini, Mısır’a yönelik hamlenin ise Kahire ülkesiyle ilişkileri bozabileceğini düşünüyor.

Suriye’de 2 yıldan fazla bir süredir devam eden iç savaş, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 100 binden fazla insanın hayatına mal oldu.

 

ETİKETLER

esadputinrusyasuriyebmkimyasal silahinceleme

İlgili Haberler

Suriye’de Esad güçlerinin kimyasal silah kullandığı iddia edildi; 635 ölü

Suriye'de Beşşar Esad güçlerinin Şam'ın Doğu Guta banliyösünde kimyasal silah kullandığı iddia edildi. Muhaliflere göre saldırıda 635 kişi öldü

BM: Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları kaygı verici

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Cristina Perceval: BMGK üyeleri, bölgedeki hasmane tutumun sona erdirilmesi ve ateşkes sağlanması için güçlü çağrı yapmaktadır

Suriye için seçenekler Obama'nın masasında

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Bernadette Meehan, 'Olayın aslını öğrenir öğrenmez Başkan nasıl karşılık verileceği konusunda bilgiye dayalı bir karar verecek' dedi

Obama: Suriye'nin kimyasal silah denetimine izin vereceğine inanmıyorum

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddiasının ‘önemli bir olay’ olduğunu belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24