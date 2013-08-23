Rusya'dan Esad'a çağrı: BM heyetinin kimyasal silah aramasına izin ver

Suriye’de Çarşamba günü isyancıların kontrolünde bulunan bölgelere yapıldığı iddia edilen ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısının ardından, Rusya önemli bir hamle atarak Şam yönetimine mesaj gönderdi. Moskova, kimyasal silah iddiasını denetleyecek Batılı heyetin Suriye’ye gelmesine izin verilmesini istedi.

Rusya, uluslararası kamuoyunu ayağa kaldıran ve Suriye’ye karşı askeri müdahale seçeneğini yeniden gündeme getiren kimyasal silah iddiasının soruşturulması için Şam yönetiminden harekete geçmesini istedi.

BM, Çarşamba günü yaşanan saldırının ardından acilen toplanırken, Suriye’de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını açıklığa kavuşturmak için gönderilmesi beklenen heyet hakkında kesin karar çıkmadı. Diplomatlar, BM Güvenlik Konseyi’nin iki üyesi Rusya ve Çin’in, heyetin gönderilmesini engellediğini öne sürmüştü.

Rusya cephesinde bugün yaşanan gelişmede ise Moskova yönetimi, Şam yönetiminin denetim heyetine soruşturma izni vermesi ve BM ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Moskova, Şam yönetimiyle görüşüldüğünü ve kimyasal silah uzmanlarının gerekli çalışmaları yapması için Batılı uzmanlara gerekli yardımı göstermesini istediklerini açıkladı.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, Moskova, muhalif güçlerden, denetleme heyetinin Şam’da güvenliğinin sağlanması konusunda garanti vermesini istedi.

Cesetlerden numune toplayacaklar

Suriyeli aktivistler, BM heyetine verilmek üzere kimyasal silah saldırısında öldükleri iddia edilen kişilerin cesetlerinden numune toplayacaklarını belirtti.

Aktivistler, saldırıda ölenlerin vücutlarından doku örnekleri alacaklarını ve BM heyetinin Şam’a gelmesi halinde kalacakları öğrenilen otele götüreceklerini açıkladı. BM heyetinin kalacağı otelin, iddia edilen kimyasal saldırının düzenlendiği bölgeden birkaç kilometre mesafede olduğu belirtildi.

İsyancıların elinde bulunan Arbin kasabasında Reuters’a açıklama yapan aktivist Abu Nidal, “BM heyetiyle görüştük... Saç, deri ve kan örnekleri alarak, güvenilir kişilerle Şam’a ulaştıracağız” dedi.

Diğer aktivistler de Şam’a gizlice sokmak için numune hazırladıklarını ancak BM heyetinin kalacağı otele götürebilecekleri bir yol bulamadıklarını ifade etti.

ABD ne yapacağını bilmiyor

Mısır ve Suriye’de sonu gelmeyen şiddet olayları ve sivil kayıplar, Obama yönetimini ikiye bölmüş durumda.

ABD Başkanı Barack Obama’nın danışmanları, Suriye’ye yapılacak askeri müdahalenin savaşa neden olabileceğini, Mısır’a yönelik hamlenin ise Kahire ülkesiyle ilişkileri bozabileceğini düşünüyor.

Suriye’de 2 yıldan fazla bir süredir devam eden iç savaş, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 100 binden fazla insanın hayatına mal oldu.