Obama: Suriye'nin kimyasal silah denetimine izin vereceğine inanmıyorum

Suriye’de Çarşamba günü isyancıların kontrolünde bulunan bölgelere yapıldığı iddia edilen ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısının ardından, ABD Başkanı Barack Obama, “Suriye hükümetinin işbirliğine yaklaşmayacağını düşündüğünü” belirtti.

Rusya, uluslararası kamuoyunu ayağa kaldıran ve Suriye’ye karşı askeri müdahale seçeneğini yeniden gündeme getiren kimyasal silah iddiasının soruşturulması için Şam yönetiminden harekete geçmesini istedi. Obama ise Esad rejimine işbirliği yapması konusunda güvenmediğini belirtti ancak hükümetten denetleme heyetine izin vermesini istedi.

BM, Çarşamba günü yaşanan saldırının ardından acilen toplanırken, Suriye’de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını açıklığa kavuşturmak için gönderilmesi beklenen heyet hakkında kesin karar çıkmadı. Diplomatlar, BM Güvenlik Konseyi’nin iki üyesi Rusya ve Çin’in, heyetin gönderilmesini engellediğini öne sürmüştü.

Rusya cephesinde bugün yaşanan gelişmede ise Moskova yönetimi, Şam yönetiminin denetim heyetine soruşturma izni vermesi ve BM ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Moskova, Şam yönetimiyle görüşüldüğünü ve kimyasal silah uzmanlarının gerekli çalışmaları yapması için Batılı uzmanlara gerekli yardımı göstermesini istediklerini açıkladı.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, Moskova, muhalif güçlerden, denetleme heyetinin Şam’da güvenliğinin sağlanması konusunda garanti vermesini istedi.

'ABD'ye yönelik beklentiler abartılı'

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddiasının ‘önemli bir olay’ olduğunu belirtti.

Obama, ‘büyük ölçekte kimyasal silahların kullanılmasının ciddi bir sorun teşkil edeceğini’ ifade etti. Obama, ‘geçmişteki tecrübelere dayanarak Suriye hükümetinden işbirliği göstermesini beklemediğini’ söyledi.

ABD Başkanı, ABD'nin çıkarlarına karşı gelecek eylemleri dikkatli bir şekilde gözden geçirdiklerine dikkat çekti.

Esad rejimini kapsamlı bir kimyasal silah denetimine izin vermeye çağıran Obama, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu olayın çok büyük endişe uyandırmasına neden olan bilgiler var... ABD'nin Suriye'de yaşanan karmaşık mezhep sorununu bir şekilde çözebileceğine dair yaklaşım, bazen abartılıyor" dedi.

Cesetlerden numune toplayacaklar

Suriyeli aktivistler, BM heyetine verilmek üzere kimyasal silah saldırısında öldükleri iddia edilen kişilerin cesetlerinden numune toplayacaklarını belirtti.

Aktivistler, saldırıda ölenlerin vücutlarından doku örnekleri alacaklarını ve BM heyetinin Şam’a gelmesi halinde kalacakları öğrenilen otele götüreceklerini açıkladı. BM heyetinin kalacağı otelin, iddia edilen kimyasal saldırının düzenlendiği bölgeden birkaç kilometre mesafede olduğu belirtildi.

İsyancıların elinde bulunan Arbin kasabasında Reuters’a açıklama yapan aktivist Abu Nidal, “BM heyetiyle görüştük... Saç, deri ve kan örnekleri alarak, güvenilir kişilerle Şam’a ulaştıracağız” dedi.

Diğer aktivistler de Şam’a gizlice sokmak için numune hazırladıklarını ancak BM heyetinin kalacağı otele götürebilecekleri bir yol bulamadıklarını ifade etti.

Çin’den ‘tarafsızlık’ açıklaması

Çin, bugün yaptığı açıklamada, BM heyetinin Şam’da yapacağı incelemeden bir sonuç çıkması için, “hiçbir tarafın acele etmemesi gerektiğini” ifade etti.

Pekin hükümeti, “BM heyeti incelemelerde bulunmak için Suriye’ye gitti. Umuyoruz ki Suriye hükümetiyle tam bir işbirliği içinde çalışacak ve sorunsuz bir incelemede bulunacaklar” denildi.

Pekin, ‘soruşturmanın sonuçları belli olmadan hiçbir tarafın incelemeyi etkileyecek hareketlerde bulunmaması gerektiğini’ belirtti.