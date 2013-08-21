Suriye’de Esad güçlerinin kimyasal silah kullandığı iddia edildi; 635 ölü

Kanlı iç savaşın sürdüğü Suriye’de Beşşar Esad rejimine karşı savaşan muhalifler korkunç bir iddia ortaya attı.

Suriyeli Devrim Konseyi, Esad güçlerinin Şam'ın Doğu Guta banliyösüne kimyasal silahlarla saldırdığını ve saldırıda çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Muhalifler, Esad güçlerinin Şam'ın Doğu Guta Banliyösü'ne düzenlediği saldırıda en az 635 kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, Doğu Guta bölgesinde 6 noktaya saldırı düzenlendi. Kimyasal silahın da kullanıldığı öne sürülen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 635 kişi öldü. Bölgedeki aktivistler yoğun saldırılar nedeniyle 3 bin 600 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığı ifade edildi.

Rejim güçlerinin Meliyha, Cobar, Muaddamiye, Eş Şam ve Dareyya'ya ağır silahlarla saldırdığını belirten muhalifler, saldırıların kentin farklı bölgelerinde sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, İngiliz haber ajansı Reuters ölü sayısını 213 olarak duyururken, Al Arabiya televizyonu 500'den fazla kişinin öldüğünü öne sürdü.

Dışişleri: Derhal açıklığa kavuşturulmalı

Bu arada, Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'de kimyasal silah kullanıldı" iddialarıyla ilgili resmi internet sitesinde açıklama yaptı. "İddialar derhal açıklığa kavuşturulmalı" denilen açıklamada, BM Araştırma Misyonu göreve çağrıldı.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"Suriye’de Şam’ın Doğu Gota ve Batı Gota bölgelerinde dün (20 Ağustos) gece rejim güçlerince kimyasal silah kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırılar sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dair haberler büyük bir endişeyle izlenmektedir.

Bu iddialar derhal açıklığa kavuşturulmalı, Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarının doğruluğunu araştırmak üzere oluşturulan ve halen bu ülkede çalışmalarını sürdüren BM Araştırma Misyonu da sözkonusu iddiaları araştırmalı ve bulgularını ortaya koymalıdır.

Şayet iddialar doğruysa, uluslararası camianın insanlığa karşı suç teşkil eden bu kabul edilemez vahşet karşısında gereken duruşu sergilemesi ve tepkiyi göstermesi kaçınılmazdır."

Suriye iddiaları yalanladı

Beşşar Esad yönetimi ise, Doğu Gota’da kimyasal silahların kullanıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu, haberin "terörü desteklemek" için üretildiğini iddia etti.

Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın, resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, uluslarası medyanın "terörü desteklemek" için "yalan haber" ürettiğini ileri sürerek, "Haberlerin kimyasal silahın kullanılıp kullanılmadığını soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) komitesini görevinden saptırma girişimi olduğunu" öne sürüldü.

Esad güçlerinin Şam'ın Doğu Gota bölgesine düzenlediği ve kimyasal silahların kullanıldığı saldırıda 635 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Türkiye Temsilcisi Halid Hoca, BM heyetinin Şam'da düzenlenen saldırının gerçekleştiği yerlere hemen ulaşması halinde, Esad güçlerinin fırlattığı kimyasal füzelerin kalıntılarını görebileceğini ifade etmişti.