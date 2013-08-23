Birleşmiş Milletler: Suriye'de kimyasal silah araştırılmalı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yolundaki haberlerin gecikmeksizin araştırılması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, BM Sözcüsü Eduardo del Buey, Genel Sekreter'in örgütün silahsızlanma sorumlusu Angela Kane'i Şam'a göndereceğini açıkladı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de konuşan Ban Ki-mun, "Hükümet ya da muhalefet güçleri olsun, hiçbir tarafın, bu meselenin açıklağa kavuşturulması fırsatını reddedeceğini sanmıyorum" dedi.

Genel Sekreter, "Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir koşulda kimyasal silah kullanılması, devletler hukukuna aykırıdır. İnsanlığa karşı böyle bir suçu isleyenler için ciddi sonuçları olmalıdır." dedi.

Daha önce de Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, iddiaların doğru çıkması durumunda Suriye'ye "güç kullanılarak" karşılık verilmesi gerektiğini söylemiş; Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da "Suriye'de tüm kırmızı çizgilerin aşıldığını" vurgulamıştı.

Suriyeli muhalifler Şam yakınlarındaki Huta'da düzenlenen kimyasal silah saldırısı sonucunda, yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.

'BM denetçilerine izin verilmeli'

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin başka bölgelerinde kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmak için ülkede bulunan kimyasal silah denetçilerine, bu son olayı da incelemeleri için izin vermesini istedi.

Ancak kimyasal silah kullandığı iddialarını "mantıksız ve uydurma" diye niteleyerek reddeden Suriye hükümetinden, henüz bu yönde bir işaret gelmedi.

Pazar günü Suriye'ye giden BM denetçileri, kimyasal silah kullanıldığı belirtilen bölgeden 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bu arada BM Suriye'deki çatışmalardan kaçmak zorunda kalan çocukların 1 milyona ulaştığını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve UNICEF, bu sayıyı "utanç verici bir dönüm noktası" olarak niteledi; ayrıca 2 milyon Suriyeli çocuğun da ülke içinde göçe zorlandığını kaydetti.

Suriye'de 28 aydır süren çatışmalarda 100 bini aşkın insanın öldüğü tahmin ediliyor.

Davutoğlu: Suriye'de bütün kırmızı çizgiler aşıldı

Suriye’de Suriyeli sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığı iddiasına ilişkin dün Berlin’de bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Tüm kırmızı çizgiler aşıldı” dedi.

ABD de, daha önce, Suriye’de kimyasal silah kullanılmasını "kırmızı çizgi" olarak belirlemişti.

Davutoğlu bu ifadelere atıfta bulunarak, "Bütün kırmızı çizgiler aşıldı. Bu çizgileri koyan ülkelerin, bu çizgiler aşıldığında sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir." dedi.

Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi’ni "kararsız bir tavır" sergilemekle eleştirip şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda BM Güvenlik Konseyi artık kararsız bir tavır takınamaz. En şiddetli yaptırımlar uygulanmalı. Eğer şu an bunları yapmazsak, emin olun daha kanlı katliamlar gerçekleşecektir."

Berlin’de dün Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile ortak basın toplantısında konuşan Davutoğlu, kimyasal silah kullandığı iddiasını reddeden Şam yönetime seslenerek, “Şam rejimi biz yapmadık diyor. Eğer kendilerinden eminlerse BM heyetine izin vermeliler. Heyet de Şam’daki bu bölgeye gitmeli” dedi.

Westerwelle de, Davutoğlu’nun çağrısına destek verip BM denetçilerinin bölgede inceleme yapmasına izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu, dün Londra'da yaptığı açıklamada da halka karşı kimyasal silah kullanmaktan sorumlu tuttuğu Suriye rejimini "insanlık suçu" ve "savaş suçu" işlemekle suçladı.

Fransa: Güç kullanılmalı

Uluslararası toplumun Suriye’deki iddialara karşı harekete geçmesini savunan ülkelerden biri de Fransa.

Fransa dün, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanıldığı iddialarının doğrulanması durumunda uluslararası toplumun ‘güç kullanarak’ cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Fransız BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada “Uluslararası toplumun tepkisi, Suriye’ye karşı güç kullanılarak gösterilmeli. Ama kara birliklerinin Suriye’ye gönderilmesi söz konusu değil” diye ekledi.

Le Monde gazetesinde dün yer alan habere göre, Fabius, kara kuvvetlerinin Suriye'ye gönderilmesi için "imkansız" yorumunu yaptı ve BM Güvenlik Konseyi’nin karara varamaması durumunda, "başka yollara başvurulabileceğini" belirtti.

Fransız bakan, "Nasıl mı? Daha ileriye gitmeyeceğim." diyerek açıklamasına ayrıntı getirmekten kaçındı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamaya göre aralarında Fransa ve İngiltere’nin de bulunduğu 36 ülke, BM Genel Sekreterliğine çağrıda bulunup BM denetçilerinin iddiaları araştırmak için gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etti.

Açıklamada, “Kan dökülmesini engellemenin en iyi yolunun siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz” ifadesi kullanılarak yine de İngiltere Başbakanı David Cameron ve Dışişleri Bakanı William Hague’in daha önce söyledikleri "hiçbir seçeneğin göz ardı edilmeği" sözleri hatırlatıldı.