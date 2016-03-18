Cansel için başlatılan imza kampanyasına 225 bin kişi katıldı

Kayseri’de öğretmeninin cinsel saldırısına uğradığı için intihar eden liseli Cansel Buse K. için internette başlatılan imza kampanyasına 225 bin kişi katıldı. Cansel Buse K. için 22 Şubat'ta "Cansel için susma, adalet yerini bulsun" imza kampanyası başlatıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul'da yaşayan Şevval Dilara Köse'nin tüm dünyada "imza toplama sitesi" olarak bilinen change.org'da başlattığı kampanyaya şimdiye kadar 225 bin kişi katıldı. Tutuklu öğretmen Bayram Ö.'nün mahkemede hiçbir indirimden faydalanmaması için açılan imza kampanyasına katılanlar 300 bine ulaştığında dilekçe başta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na teslim edilecek.

Şevval Dilara Köse başlattığı imza kampanyasında şu satırlara yer verdi:

"Lise öğrencisi Cansel intihar etti.

Ancak intihar nedeni gizlenmeye çalışıldı.

Kimsenin söylemek istemediğiyse matematik hocasının ona tecavüz etmiş olmasıydı. 'Okulun adı kirlenmesin' diye üstünü kapatmaya çalıştılar. Başka Cansel'ler ölmesin diye, cinsel saldırıda bulunan faile saygın tutum, iyi hal, haksız tahrik indirimleri uygulanmasın."

Duruşma salonuna getirilmeyecek

Öğrencisi Cansel Buse K.'ye cinsel istismar suçundan Kayseri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bayram Ö. güvenlik nedeniyle başka bir şehirdeki cezaevine gönderildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Bayram Ö., yakında hâkim karşısına çıkacak. Duruşma günü Bayram Ö.'nün salona getirilmeyeceği, cezaevinden video konferans sistemiyle duruşmaya katılacağı öğrenildi.