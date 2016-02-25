Cansel'e cinsel saldırıda bulunan öğretmen: İntihar edeceğini düşünmüyordum!

Kayseri'de, matematik öğretmeninin cinsel saldırısına uğradıktan sonra intihar eden Cansel Buse'nin öğretmeni, savcılıkta verdiği ifadede suçunu kabul etti. İsitsmarcı öğretmen ifadesinde, "İntihar edeceğini düşünmüyordum" dedi.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre polis, Cansel Buse K.’nın telefonunda öğretmen Bayram Ö.’nün gönderdiği mesaj ve fotoğrafları tespit edince Bayram Ö. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Bayram Ö, savcılıkta Cansel Buse K. ile intiharından bir hafta önce arabasında ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Yine soruşturma dosyasına göre intihar olayı şöyle gerçekleşti: Cansel Buse K., ailesiyle birlikteyken, duş alacağını söyleyerek anne-babasının kullandığı ebeveyn banyosuna gitti. Babasının çekmecedeki silahını alarak banyoya giren genç kız, kapıyı da kilitleyerek banyoda intihar etti. Ailesinin hemen hastaneye kaldırdığı genç kız kurtarılamadı.

Telefon mesajları ele verdi

Olayı soruşturan polis Cansel’in telefonunu incelemeye aldı. Öğretmen Bayram Ö.’ün yazdığı mesajlar ve gönderdiği fotoğraflar dikkat çekince polis öğretmeni gözaltına aldı. Ancak öğretmen polisteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Savcılıkta ise Cansel Buse K. ile ilişkisi olduğunu iddia ederek, intiharından bir hafta önce arabasında şehir dışında, boş bir alanda ilişkiye girdiğini itiraf etti. İfadesinde ‘İntihar edeceğini düşünmüyordum’ dedi.

Cezası iki yıl

Öğretmen Bayram Ö., TCK’nın 104. maddesi olan ‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlamasıyla tutuklandı. TCK’da bu suç ve öngörülen ceza şöyle: “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Cinsel saldırı (tecavüz) suçu ise 102. madde: ‘Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.’