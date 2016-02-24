Cansel'e tecavüzle suçlanan öğretmenle ilgili Mor Sertifika'dan açıklama: Eğitim önemli ama yeterli değil

Kayseri’de lise öğrencisi Cansel.K.’ya (18) tecavüz eden öğretmen B.Ö.’nün öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen programın katılımcısı olduğu ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Mor Sertifika'dan Ayşegül Taşıtman "Eğitimlerin farkındalık kazandırmak için önemli ama yeterli değil" dedi.

Bianet'in haberine göre, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu’na bağlı çalışan Mor Sertifika ekibi, yazılı bir açıklamayla “Üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz ki C.'nin intiharı ardından tutuklanan B.Ö., 2015 yılında Mor Sertifika Programına katılmıştır” dedi. Bu yaşanan olayın, şiddet ve istismar olaylarının üstünün örtülmemesi için toplumsal cinsiyet eğitimlerinin yaygınlaştırılmasının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

bianet’e konuşan Mor Sertifika Programı koordinatörü Ayşegül Taşıtman da, programın öğretmenler ve özellikle de öğrenciler için faydalı olduğunu söylerken, “Eğitimlerin farkındalık kazandırmak için önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını C.’nin intiharıyla bir kez daha görmüş olduk” dedi.

Mor Sertifika nedir?

Mor Sertifika Programı, lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesini sağlayarak eğitimde, toplumsal cinsiyete yönelik ayrımcılığın giderilmesine katkı sunmayı hedefleyen bir program.

Program, 2007 yılından beri, öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

Gerçekleştirilen eğitimlerle şimdiye kadar Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 3000 öğretmene ulaşıldı ve toplam 345 öğretmen bir haftalık toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi programını tamamladı.

“Okullarda tacize karşı kurullar oluşturulmalı”

Mor Sertifika Programı koordinatörü Taşıtman, programa katılan öğretmenlerin böyle bir durumla karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilemediklerini söylediklerini ifade etti. Okullarda cinsel istismar ve tacizle mücadele konularında yönergelerin hazırlanması gerektiğini belirtti:

“Sistematik erkek şiddetinin bir sonucu olarak intihar eden C.’nin yaşadığı sürece baktığımızda, öncesinde öğretmenleri ve okul idaresiyle bu olayı konuşmaya çalıştığını ancak konunun okul idaresi tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu tür olayların örtülü kalmaması için öğrencilerin beyanlarının esas alınarak ve zaman kaybetmeden okul yönetiminin gerekli adımları atmasının önemli olduğuna inanıyoruz.

“Mor Sertifika Programı kapsamında verdiğimiz modüllerde, öğretmenlerimiz böyle bir durumla karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyorlar. Bu konuda bizlerden destek beklediklerini söyleyen öğretmenlerimize öğrenci ve öğretmen dayanışmasını güçlendirecek, öğrencilerin çekinmeden kendilerini ifade etmelerini sağlayabilecek iletişim yolları üzerine çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak okullarda cinsel istismar ve tacizle mücadele konularında yönergelerin hazırlanması ve yayımlanmasının, bu suçlara karşı anında müdahale edebilecek kurulların oluşturulmasının gerekli olduğunu tekrar tekrar vurguluyoruz.

“Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi ve yaygınlaştırılması, kişilerin tutum ve davranışlarını dönüştürücü etki yaratması açısından ne kadar da gerekli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.”

Ne olmuştu?

Kayseri’de lise öğrencisi C.K. (18), öğretmeni B.Ö. tarafından tecavüze uğradığını arkadaşlarına ve öğretmenlerine anlattıktan sonra intihar etti.

Okul yönetiminin olayın üzerini kapatmaya çalıştığı iddia edilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu öğretmenin tutuklandığını, okul yönetiminin de açığa alındığını açıkladı.

Yaşananların ortaya çıkması üzerine #canseliçinsusma hashtag’i Twitter’da top trend oldu. İntihar eden kadının ailesi öğretmen, okul yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında tazminat davası açacaklarını duyurdu.