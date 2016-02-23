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Cansel'e tecavüzle suçlanan öğretmen tacizle mücadelede sertifikalıymış!

Cansel, geçen çarşamba polis babasının beylik tabancasıyla yaşamına son vermişti

23 Şubat 2016 15:22

Cinsel istismar sonucu Cansel’in intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen, tacizle mücadele konusunda ders de almış.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Kayseri’de intihar eden 12. sınıf öğrencisi Cansel Buse K’yi (18) istismar etmek iddiasıyla tutuklanan matematik öğretmeni Bayram Ö’nün (33) daha önce Sabancı Üniversitesi’nin BM desteği ile düzenlendiği Mor Sertifika Programı Semineri kapsamında “cinsel şiddet, şiddetin ruh sağlığı üzerine etkisi, cinsel taciz vakaları, çocuk gelinler” konularında eğitim gördüğü ve sertifikalandırıldığı ortaya çıktı.

Bayram Ö’nün 6 ay önce, eğitimini aldığı ve başarısı nedeniyle sertifikalandırıldığı derslerden bazıları şöyle:

- Kadına yönelik şiddetle mücadele
- Şiddeti Konuşalım: Şiddet, Cinsel Şiddet ve Şiddetin Ruh
- Sağlığına Etkisi Atölyesi
- Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuk
- Cinsel Taciz Atölyesi
- Toplumsal Cinsiyet ve Tabu Roller.

Cansel K, geçen çarşamba polis babasının beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Cansel’in Mustafa Eminoğlu Lisesi’ndeki arkadaşları, intiharına, aynı okuldaki evli matematik öğretmeninin cinsel istismarının neden olduğunu iddia etti.

Bayram Ö. tutuklandı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hem Bayram Ö’nün hem de okul yönetiminin açığa alındığını açıkladı.

 

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