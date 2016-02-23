Cansel'in yardım çığlığını duyan olmadı!

Kayseri’de lise öğrencisi Cansel Buse K. (17) çarşamba günü, ailesinin ifadesine göre Melikgazi’deki evlerinde polis babasının beylik tabancasıyla başına bir el ateş etti. Ağır yaralanan genç kız hastanede yaşamını yitirdi. Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşları, Cansel'in intiharına evli ve iki çocuk babası matematik öğretmeniyle duygusal ilişkisi ardından uğradığı cinsel istismarın neden olduğunu, okul yönetiminin konuya kayıtsız kaldığı yönünde iddialarda bulundu. İddialar üzerine öğretmen Bayram Ö. (33) cumartesi günü tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, adli ve idari soruşturmada genç kızın iki aydan beri öğretmeniyle cep telefonundan görüşmeler yaptığı belirlendi. Vali Orhan Düzgün olayla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı: “Cansel B.K.’nın intiharı ile bağlantılı olduğu düşünülen ve telefon kayıtlarının incelenmesi neticesinde bir süredir kendisi ile irtibatlı olduğu tespit edilen öğretmen B.Ö. yürütülen adli soruşturma sonucu tutuklanmıştır. Ayrıca yürütülen idari soruşturma doğrultusunda olayda ihmali olduğu düşünülen M.E.A. Lisesi Okul Müdürü E.E., Müdür Yardımcıları M.T.İ. ve A.E. ile rehber öğretmenler Z.A. ve K.C. görevden el çektirilerek açığa alınmıştır. Adli ve idari soruşturma devam etmektedir.”

Okulda bayılmış

Aileye taziye ziyaretinde bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da şu açıklamayı yaptı: “Cansel, pazartesi günü okul idaresine öğretmeni şikâyet etmiş. İdare gerekli girişimlerde bulunacaklarını kendisine ifade etmiş. Ancak genç kız okulda baygınlık geçirmiş, ambulans çağrılmış. Genç kızın ailesi, bu durumdan haber edilmediklerini söyledi.” Kayseri Barosu da davaya müdahil olmak istediklerini açıkladı.

Üzeri kapatılsın talimatı var mı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cansel’in öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla hayatına son vermesi üzerine konuyu TBMM’ye taşıdı. Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede “Konunun üzerinin kapatılması yönünde talimatlar verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise ilgili talimatlar kim ya da kimler tarafından verilmiştir?” diye soruldu.

Okulda psikososyal destek

Hüriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre de, olayı perşembe günü öğrendiklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu şöyle dedi: “İki müfettiş görevlendirdik. Öğretmen ve öğrencilere psikososyal başta olmak üzere her türlü destek verilmeye başlandı. Diğer öğrencilerimizin hayatlarının normale dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Kız öğrencimizin ailesiyle de görüşeceğiz.”

#canseliçinsusma

Cansel’in ölümü sosyal medyada, “Cansel için susma” etiketiyle paylaşıldı. Paylaşımlarda “Kayseri’de 18 yaşındaki bir kız matematik öğretmeninin tecavüzüne uğradı, şikâyet edildi ama hiçbir şey yapılmadı. Kız dayanamadı ve intihar etti, kurtarılamadı. Bunun, tecavüzün yanında bir cinayet olmasına rağmen kimse harekete geçmedi. Olayın üstü örtülmeye çalışılıyor” diye yazıldı.

"İkinci evimizdi hani"

Paylaşımlarda “Hatırlıyor musunuz, küçükken hepimize, okul ikinci eviniz derlerdi” gibi mesajlar da yer aldı. Demokrat Kadın internet sitesi de genç kızın bir arkadaşının ifadesine dayanarak şunları yazdı: “Cansel’in intihardan 2 gün önce kucağıma bayılıp ‘Ben kendimi öldüreceğim” diyerek ağlamasını ben kaldıramıyorum.”

Cansel'e özel ders veriyordu

Arkadaşları öğretmeninin Cansel’e ilaç verdikten sonra tecavüz ettiğini bildiklerinde ısrar ediyorlar. “Cansel ertesi gün başına gelenleri okul idaresinden sadece Müdür Yardımcısı M.T.İ. ile paylaştı. Müdürün ve rehberlik öğretmenlerinin haberi yoktu. Ama M.T.İ., olayı örtbas etmek için Cansel’i oyaladı. Cansel de canına kıydı” diyorlar. Başka bir arkadaşı, öğretmenin bel altı şakalar yaptığını anlatıyor:

“Ailene anlat” baskısı

“Şakalarından yüzümüz kızarırdı. Cansel’e özel ders veriyordu. Aralarında duygusal yakınlaşma olduğunu olaydan 10 gün önce duymuştuk.” Cansel’in bir başka arkadaşı farklı bir iddia ortaya atıyor: “Okul idaresi, Cansel durumu anlattığında ‘Ailene anlatman için sana iki gün müsaade. Yoksa biz söyleriz’ demiş. Cansel bu baskıya dayanamadı. İki gün okulda iki kez bayıldı. İdare Bayram Hoca ile ilgili kılını kıpırdatmadı. Bu yüzden intihar etti.”