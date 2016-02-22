Lise öğrencisi Cansel, öğretmeninin cinsel saldırısına dayanamadı; canına kıydı!

Kayseri Melikgazi’de lisede okuyan 12’nci sınıf öğrencisi Cansel K. iddiaya göre öğretmeni Bayram Özcan'ın cinsel saldırısına uğrayınca durumu önce arkadaşlarıyla ardından öğretmenleriyle paylaştı. Ancak okul yönetimi olayın üzerini kapatmak istedi. Şikayetlerinden sonuç alamayan Cansel, çarşamba günü evinde babasının tabancasıyla kendisini başından vurdu. Ağır yaralanan Cansel, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hürriyet’ten Sertaç Virancık’ın haberine göre, Kırşehir’de toprağa verilen Cansel'in arkadaşları sosyal medyadan olayı duyurdu. Yeni Demokrat Kadın adlı internet sitesinde paylaşımdakı ifadeler şu şekilde:

‘’Kayseri'de henüz 18 yaşındaki arkadaşım Cansel K.'ye öğretmenimiz B.Ö'nün tecavüz etmesi ve okul yönetiminin Cansel'in şikayetlerinin üzerinde durmaması üzerine Cansel 4 gün önce polis babasının silahıyla kafasına sıkarak intihar etti. İntihardan iki gün önce kucağıma bayılıp 'Ben kendimi öldüreceğim, kaldıramıyorum’ diyerek ağlamasını ben kaldıramıyorum''

"Okul olayın üstünü kapatmak istemiş"

Cansel’in ailesi olayla ilgili şöyle konuştu: “Okul yönetimine şikayet etmiş fakat olayın üstü kapatılmak istenmiş. Olaydan bütün arkadaşlarının haberi var. Matematik öğretmeni Kayseri Kapalı Cezaevi’nde. Mahkemede suçunu itiraf etmiş. Öğretmen, okul yönetimi ve hatta Milli Eğitim Bakanlığı hakkında tazminat davası açacağız. Sorumluların ceza alması için elimizden gelen ne varsa yapacağız.”

Öte yandan Sosyal medya, "#canseliçinsusma" tag'inde birleşti