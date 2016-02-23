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Kadınlar, Cansel için buluşuyor

Lise öğrencisi Cansel öğretmenin cinsel istismarı sonucu intihar etmişti

23 Şubat 2016 20:23

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kayseri’de tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Cansel Buse için Taksim Galatasaray Lisesi önünde saat 19.30'da buluşacak. 
 

Ne olmuştu?


Kayseri’de lise öğrencisi C.K. (18), öğretmeni Bayram Ö. tarafından tecavüze uğradığını arkadaşlarına ve öğretmenlerine anlattıktan sonra intihar etti.

Okul yönetiminin olayın üzerini kapatmaya çalıştığı iddia edilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu öğretmenin tutuklandığını, okul yönetiminin de açığa alındığını açıkladı.

Yaşananların ortaya çıkması üzerine #canseliçinsusma hashtag’i Twitter’da top trend oldu. İntihar eden kadının ailesi öğretmen, okul yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında tazminat davası açacaklarını duyurdu. 

 

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