Cansel'in okulundaki 5 yöneticiye soruşturma

Öğretmeni tarafından tecavüze uğradıktan sonra intihar ettiği iddia edilen lise öğrencisi Cansel Buse K. olayı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’nca okulun 5 yöneticisi hakkında idari, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’nca da adli soruşturma açıldı.

DHA'nın haberine göre; tecavuz ettiği iddia edilen öğrencisi Cansel’in intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 18 yıllık matematik öğretmeni, 39 yaşındaki Bayram Ö.’nün evli 2 çocuk babası olduğu, bu okulun da üçüncü görev yeri olduğu belirlendi. Okuldaki bir öğretmen ise olayın intihardan önce öğrenildiğini ve okulda soruşturma sürerken Cansel'in hayatına son verdiğini söyledi.

Olayın yaşandığı Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi’nde açığa alınan okul müdürü E.E.’nin yerine Melikgazi Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kaya geçici olarak vekâleten atandı. Açığa alınan müdür yardımcıları M.T.İ. ve A.E. ile rehber öğretmenler Z.A. ve K.C.’nin hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce görevlendirilen müfettişler idari soruşturma başlattı. Cansel Buse K.’nın intiharını soruşturan Kayseri Cumhuriyet Savcılığı da, öğretmen Bayram Ö.’nün tutuklanmasından sonra görevden el çektirilen okul müdürü ve 2 müdür yardımcısı ile 2 rehber öğretmenle ilgili adli soruşturma açtı.

Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi’nde yeni atanan müdür vekili Mustafa Kaya öğrencileri saat 07.45 sıralarında derse girmeden önce bahçede toplandı. Kaya öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Yaşanan olay hepimizi üzdü, ancak okulumuzda eğitim faaliyeti devam etmektedir. Konu Cumhuriyet Savcılığı, polis ve Milli Eğitim Müdürlüğünce en ince ayrıntısına kadar incelenmektedir" dedi.

Bu arada Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, okulda isteyen öğrenciler için Sağlık Müdürlüğü’nce görevlendirilecek psikologlar denetiminde görüşmeler yapılacağı bildirildi.

Öğretmenin 3’üncü görev yeri

Cansel’i intihara sürüklediği iddiasıyla tutuklanan öğretmen Bayram Ö.’nün 2 çocuk babası ve eşinin ev kadını olduğu belirtildi. 18 yıllık öğretmenin ilk görev yerinin Pınarbaşı İlçesi’ne bağlı Pazarören Öğretmen Lisesi olduğu, daha sonra Kayseri merkez Kocasinan Anadolu Lisesi’ne tayin edildiği, buradan da merkez Melikgazi ilçesindeki Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi’ne atandığı ortaya çıktı.

Aynı okulda görevli ve adının açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, öğrenci Cansel Buse K.’nın intihardan 2 gün önce öğretmeninin kendisiyle 'ilişkiye girdiğini' sınıf arkadaşlarından bazılarına anlattığını söyledi.

Cansel’in başına gelenleri öğrenen arkadaşlarının da durumu okul yöneticilerine bildirdiğini kaydeden öğretmen, şunları anlattı:

"Bunun üzerine okul yönetimince bir kadın rehber öğretmen, öğrenciyle ve öğretmenle ayrı ayrı görüşmede bulunmuş, Çarşamba günü de intihar olayı gerçekleşmiş. Yani okuldaki soruşturma bitmeden Cansel yaşamına son vermiş. Ne olursa olsun bir öğretmenin öğrencisiyle bu tür bir yakınlaşmaya girmesi, bunu ilişkiyle sonuçlandırmasına varacak kadar birliktelik yaşaması kesinlikle doğru değil. Öğretmen- öğrenci arasında bu tür bir ilişki yaşanamaz."

İntihar eden liseli Cansel Buse K.’nın ailesi, taziyeleri kabul etmek için memleketleri olan Kırşehir’in Kaman İlçesi’ne bağlı bir mezradaki evlerine gitti.

Kayseri’de olayı öğrenen çeşitli kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, ailenin Melikgazi İlçesi Demokrasi Mahallesi’ndeki evlerine taziye için gittiklerinde, bina görevlisinden ailenin dün gece Kaman’a döndüklerini öğrendi.

Bu arada, intihar olayının ardından okul çevresinde resmi ve sivil ekipler devriye görevi yaptı. Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cansel Buse K.’nın intiharının ardından aileye polis teşkilatı adına taziye ziyaretinde bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Halen okullarımızın çevresinde ’Okul Polisi’ adı altında 470 polisimiz görev yapmaktadır. Okul polisleri, öğrencilerin çevredeki güvenliğini sağlamakta, öğretmen ve yöneticilere her konuda yardımcı olmaktadır. Meydana gelen intihar olayı, bir meslektaşımızın kızı olması nedeniyle bizleri daha da üzdü."