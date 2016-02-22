Tanrıkulu: Cansel'in ölümü tutanaklara 'sınav stresine bağlı intihar' olarak mı geçti?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kayseri'de tabancayla intihar eden lise öğrencisi Cansel Buse K. ile ilgili Meclis'e verdiği soru önergesinde "Cansel'in matematik öğretmeni Bayram Özcan'nün tecavüzünden sonra intihar ederek hayatını kaybetmesi olayına ilişkin, polis tutanaklarına 'sınav stresine bağlı intihar ettiği' ifadelerinin yansıdığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, polisin bu olayın üzerini örtmeye çalışmasının gerekçesi nedir?" diye sordu.

Radikal'in haberine göre, Tanrıkulu , Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Meclis'e sunduğu önergesinde şu açıklamayı yaptı:

"Matematik öğretmeni Bayram Ö.'nün cinsel istismarına uğrayan 18 yaşındaki Cansel K.'nın 2 gün sonra hayatına son verdiği haberleri basına yansımıştır. Lisede okuyan 12'nci sınıf öğrencisi Cansel, öğretmeni Bayram Ö.'nün cinsel istismarına uğrayınca durumu önce arkadaşlarıyla ardından öğretmenleriyle paylaşmış, iddiaya göre okul yönetimi olayın üzerini kapatmak istemiştir. Şikayetlerinden sonuç alamayan Cansel, evinde babasının tabancasıyla kendisini başından vurmuş ve ağır yaralanan Cansel, hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştır. Cansel'in ailesi olayla ilgili 'Okul yönetimine şikayet etmiş fakat olayın üstü kapatılmak istenmiş. Olaydan bütün arkadaşlarının haberi var. Matematik öğretmeni Kapalı Cezaevi'nde. Mahkemede suçunu itiraf etmiş. Öğretmen, okul yönetimi ve hatta Milli Eğitim Bakanlığı hakkında tazminat davası açacağız. Sorumluların ceza alması için elimizden gelen ne varsa yapacağız' ifadesinde bulunmuştur"

CHP'li Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde yer alan sorular, şöyle:

-"Lisede okuyan 12'nci sınıf öğrencisi Cansel'in, öğretmeni Bayram Ö.'nün cinsel istismarına uğrayınca okul yönetimiyle durumu paylaştığı halde, okul yönetiminin olayın üzerini kapattığı iddiası doğru mudur?,

-İddialar ile ilgili olarak okul yönetimi hakkında inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa, akıbeti nedir?,

-İddialar ile ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa akıbeti nedir?,

-Şikayetlerinden sonuç alamayan Cansel'in kendisini başından vurarak hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar kimlerdir? Bu kişiler hakkında ne tür işlemler yapılmıştır?,

-Cansel'in ailesinin yapmış olduğu açıklamada Matematik öğretmeni Bayram Ö.'nün Mahkemede suçunu itiraf ettiği ifade edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili öğretmen ve okul yönetimi hakkında ne tür yaptırımlar uygulamıştır?,

-Olayın üzerini kapattığı iddia edilen okul yönetimi görevden alınacak mıdır?,

-Daha önceki yıllarda dersine girmiş olduğu öğrencileri çeşitli sözler ile aşağıladığı iddiası doğru mudur?,

-Dersler esnasında özellikle kız öğrencilere 'namus' konusunda öğütler verdiği ancak erkek öğrencilere cinsel içerikli terimler kullandığı iddiası doğru mudur? Konu ile ilgili öğrencilerin okul yönetimine şikayette bulunduğu ancak okul yönetiminin yapılan şikayetleri dikkate almayarak geçiştirdiği iddiası doğru mudur?,

-Matematik öğretmeni Bayram Ö.'nün siyasi görüşü sebebiyle okul yönetimi tarafından korunduğu, yaşanan olayların ve yapılan şikayetlerin göz ardı edildiği iddiası doğru mudur?,

-15 Şubat 2016 tarihinde Matematik öğretmeni Bayram Ö.'nün özel ders verme bahanesi ile Cansel'i bir bağ evine götürerek Cansel'e tecavüz ettiği iddiası doğru mudur?

-15 Şubat 2016 tarihinde Matematik öğretmeni Bayram Ö.'nün mesai saatleri içerisinde özel ders verme bahanesi ile Cansel'i bir bağ evine götürerek Cansel'e tecavüz ettiği iddiası doğru ise, Matematik öğretmeni Bayram Ö. mesai saatleri içerisinde görev yerinden okul yönetiminden izin alarak mı ayrılmıştır?,

-İzin alınmışsa, okul yönetiminden kim tarafından izin verilmiştir?,

-Cansel'in ailesine olaydan sonra ilgili Bakanlıkça psikolojik destek sağlanmış mıdır?,

-Cansel'in Matematik öğretmeni Bayram Ö.'nün tecavüzünden sonra intihar ederek hayatını kaybetmesi olayına ilişkin, polis tutanaklarına 'sınav stresine bağlı intihar ettiği' ifadelerinin yansıdığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, polisin bu olayın üzerini örtmeye çalışmasının gerekçesi nedir?

-Konunun üzerinin kapatılması yönünde talimatlar verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, ilgili talimatlar kim ya da kimler tarafından verilmiştir?"