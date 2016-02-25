Aile Bakanı: Cansel'in davasına müdahil olduk, en ağır cezaların verilmesi için sonuna kadar takipçisiyiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Kayseri'de öğretmeninin cinsel istismarı sonrası intihar eden Cansel K. ile ilgili açıklama yaptı. Ramazanoğlu, "Çocuk istismarlarına sıfır toleranssız, en ağır cezayı almaları için davanın takipçisiyiz." dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; çeşitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Batman’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Kayseri’de yaşanan taciz ardından liseli Cansel K.'nın hayatına son vermesi olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Ramazanoğlu, Bakanlık olarak davaya müdahil olduklarını ve takipçisi olduklarını, cinsel istismar olaylarında en ağır cezaların verilmesi için sonuna kadar takipçi olduklarını söyledi.

Özel uçakla Batman’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardıma muhtaç ailelere dağıtılan aş evini ziyaret etti. Aş evinde yetkililerden bilgi alan Ramazanoğlu, burada fakirler için dağıtılan yemekleri kendi eli ile kaplara doldurdu.

"Kadın cinayetlerine sıfır tolerans"

Program sonrası Kayseri’de yaşanan öğretmen tacizi olayı ile ilgili açıklama yapan Bakan Ramazanoğlu, davaya müdahil olduklarını ve takipçisi olduklarını belirterek, gerek cinsel tacizlerde gerekse de kadınlara yönelik cinayetlerde sıfır tolerans tanıdıklarını ve en ağır cezalara çarptırılmaları konusunda takipçi olduklarını kaydetti.

Ramazanoğlu, şunları kaydetti:

“Bu davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak hem müdahil olduk hem de takipçisiyiz. Şahsım adına da şunu söylemek istiyorum; gerek cinsel tacizlerde gerekse de kadınlara yönelik cinayetlerde sıfır toleranssız, bu konuda buna sebep olan kimseye en ağır ceza verilmesi konusunda sonuna kadar davaların takipçisiyiz. Ayrıca bu konuda aileye şu anda psikoterapi yapıyoruz, rehabilitasyon çalışmalarımız devam ediyor. Davaya da müdahil olduk Bakanlık olarak ve takipçisiyiz. En ağır cezayı olmaları konusunda da sonuna kadar takipçisiyiz.”