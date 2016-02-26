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Cinsel saldırıya uğradığı gün Cansel'e 'iyiyim' diye tutanak imzalatılmış!

Cansel Buse’nin kendi el yazısıyla okul yönetimine, "Bir şeyim yok, iyiyim'' diye yazdırılmış

26 Şubat 2016 14:12

Kayseri'de öğretmeninin cinsel saldırısına uğradıktan sonra intihar eden Cansel Buse'ye, olayın yaşandığı gün, okul yönetiminin hastaneye ya da eve gitmeyi kabul etmediğine ve iyi olduğuna dair tutanak imzalattığı belirtildi.

Öğretmeninin cinsel saldırısına uğradıktan sonra intihar eden Cansel Buse’nin, olay ortaya çıktıktan sonra görevden el çektirilip haklarında adli ve idari soruşturma açılan 5 okul yöneticisinin, Cansel Buse’ye,  112 sağlık ekibinin çağrılması ve revirde bir süre istirahat etmesi sürecinde, hastaneye ve eve gitmeyi kabul etmediğine dair tutanak tuttuğu belirlendi. DHA'nın haberine göre, yaşamına son veren Cansel Buse’nin kendi el yazısıyla okul yönetimine, "Bir şeyim yok, iyiyim'' diye yazı verdiği, bu yazının da halen gizli olarak devam eden soruşturma dosyasına konulduğu ifade edildi.

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