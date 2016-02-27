Cansel'in okulunda ikinci intihar!

Bir süre önce öğretmeni Bayram Ö.'nün cinsel istismarına uğrayan ve polis babasının tabancasıyla yaşamına son veren Cansel Buse K. ile aynı okula giden ve bir başka sınıfta okuyan lise son sınıf öğrencisi Egemen F., ailesinin evde olmadığı sırada canına kıydı. Liseli Egemen'in, bir süredir psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı belirtildi.

Merkez Melikgazi İlçesi Köşk Mahallesi, Acıbadem Sitesi B blok 59 numaralı dairede meydana gelen olay sonrası, iç kanama geçiren Egemen F., sevk edilen 112 ekiplerinin uzun süreli yaptığı kalp masajına karşın kurtarılamadı. Liseli gencin cesedi otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis yetkilileri, intihar eden gencin içine kapalı ve çekingen bir yapıda olduğunu, uzun süreden bu yana psikolojik ilaçlar kullandığını, hafta içerisinde intihar eden Cansel Buse K.'nin gittiği Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'ndeki bir başka sınıfta öğrenim gördüğünü ifade etti.