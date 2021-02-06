Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi; liderlik koltuğuna oturdu!

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maça lider olarak çıkan Fenerbahçe, evinde oynadığı maçta Galatasaray’a 1-0’lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılıların golü 54. Dakikada yeni transfer Mostafa Mohamed’den geldi.
Fenerbahçe’de Gustavo sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, yeni transfer Mesut Özil, maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.
75. dakikada Ozan Tufan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak VAR’dan gelen kararla bu gol iptal edildi.
Maçın kalan süresinde taraflar gol bulamazken, maç 1-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
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