Arda Turan: Fatih Terim ülke futbolunun en büyüğü

Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından konuştu. Arda, "Fatih Terim ülke futbolunun en büyüğü" dedi.

Teknik direktör Fatih Terim’in babasının ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak sözlerine taziyelerle başlayan Arda Turan, “Bugün hocamızın babası, Talat amcanın ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hocamın yaşayan annesinin de ellerinde öpüyorum. Böyle bir evlat yetiştirmişler ki ülke futbolunun en büyüğü olmuş. Hafta içi Esat ağabeyimin annesi hem Cemal ağabeyimin, yakın arkadaşlarımın babası vefat etti. Onlara başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Turan, “İyi mücadele ettik; ancak mücadele öncesinde maça çok iyi hazırlanmıştık. Sabah hocamın ilk defa ekstra olarak bir taktik idman yaptırdı. Taktik anlamda bütün maçı anlattı ve ne anlattıysa bugün karşımıza o çıktı. Çok iyi uyguladık ve kazandık. Mutluyuz. Liderliği aldık. Önümüzde daha çok maç var. Derbiyi kazanmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz ama 3 gün sonra bir Alanya maçı var. Devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mostafa Mohamed ile yaptığı gol sevinci sorulan Arda, “Muhteşem oynadı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Galibiyeti getiren golü attı. Maç sabahı böyle bir sevinç yapmamızı istedi. Benim gol atmam zor, atarsan sen atarsın dedim ona” şeklinde konuştu.

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