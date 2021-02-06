Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "4 yıldız" göndermesi: Sizin için görseli yeniden hazırladık, rakibe saygı, kendine saygı

Galatasaray, Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımda, "Sizin için görseli yeniden hazırladık, rakibe saygı, kendine saygı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından, sosyal medya hesabında maç sonucu "MS | 0-1" yazısıyla bir görsel paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin paylaştığı görselde iki takımın da yıldızsız logoları kullanıldı.

Galatasaray ise Fenerbahçe'nin görseline yıldız ekleyerek sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.

Sarı-kırmızılılar paylaşımnda, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" ifadelerini kullandı.

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