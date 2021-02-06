Muslera, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı maçlarda kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtardı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gülen taraf sarı-kırmızılılar oldu. Galatasaray, yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı; liderliğe yükseldi. Galatasaray üst üste 5. maçını kazandı. Fenerbahçe'nin 9 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi.

Süper Lig'in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

OPTA verilerine göre Fernando Muslera, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı beş Süper Lig maçında kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtardı.

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