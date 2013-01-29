Çanakkale'de maden faciası; 1 ölü, 2 yaralı

Son zamanlardaki maden ocağı facialarına bir yenisi daha eklendi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan bir kurşun madeninde göçük sonucu 1 işçi öldü 2 işçi ise son anda kurtarıldı.

Çanakkale'nin Çan İlçesine bağlı Kumarlar Köyü'nde bulunan özel bir kurşun madeni çöktü.

Yağış sonucu ocağın 30 metre derinliğinde meydana gelen göçükte 3 işçi kayaların altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine jandarma, afet ve acil durum ekipleri olay yerine gönderildi.

Göçük nedeniyle Demsur Karadeniz(33) hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.Yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.