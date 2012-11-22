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Yaşam

Afyonkarahisar'da taş ocağında göcük: 1 işçiye ulaşılamıyor

İşçilerin çalıştığı sırada meydana gelen göçükte, harfiyat taşıyan 45 yaşındaki Halim Küçük, kamyonuyla taş ve toprak yığının altında kaldı

22 Kasım 2012 10:05

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde taş ocağında meydana gelen göçükte, kamyon şofürü Halim Küçük, kullandığı kamyonla birlikte taş ve toprak yığının altında kaldı.

Akin Köyü'nde Mak İnşaat A.Ş. tarafından işletilen taş ocağında dün saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi.

İşçilerin çalıştığı sırada meydana gelen göçükte, harfiyat taşıyan 45 yaşındaki Halim Küçük, kamyonuyla taş ve toprak yığının altında kaldı.

Bir iş makinesinin de göçüğün altında kaldığı belirtildi.

Taş ocağında çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda, kurtama ekibi, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Yapılan kurtarma çalışmaları sonunda iş makinesi ve kamyon göçüğün altından çıkarıldı, şoför Küçük bulunamadı.

Ekipler, Halim Küçük'ü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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