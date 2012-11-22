Afyonkarahisar'da taş ocağında göcük: 1 işçiye ulaşılamıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde taş ocağında meydana gelen göçükte, kamyon şofürü Halim Küçük, kullandığı kamyonla birlikte taş ve toprak yığının altında kaldı.
Akin Köyü'nde Mak İnşaat A.Ş. tarafından işletilen taş ocağında dün saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi.
İşçilerin çalıştığı sırada meydana gelen göçükte, harfiyat taşıyan 45 yaşındaki Halim Küçük, kamyonuyla taş ve toprak yığının altında kaldı.
Bir iş makinesinin de göçüğün altında kaldığı belirtildi.
Taş ocağında çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda, kurtama ekibi, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.
Yapılan kurtarma çalışmaları sonunda iş makinesi ve kamyon göçüğün altından çıkarıldı, şoför Küçük bulunamadı.
Ekipler, Halim Küçük'ü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.