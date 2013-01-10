Zonguldak maden ocağı faciasında 3 kişi serbest

Zonguldak'ta, maden ocağındaki iş kazasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığınca başlatılan ve gizli yürütülen soruşturma doğrultusunda, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 630 kodunda galeri açma işini yürüten firmanın yetkilisi Ersin K. ile TTK Başmühendisi Mustafa T. ve Sözleşmeli Sahalar ve Hizmet Alımı Şube Müdürü Ahmet A. emniyete götürülmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan Zonguldak 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi.

Sözleşmeli Sahalar ve Hizmet Alımı Şube Müdürü Ahmet A. savunmasında, kazanın meydana gelmesinde herhangi kusurunun olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Ahmet A'nın avukatı, müvekkilinin asıl işi yapan firmanın denetimini yapan TTK'da görev yaptığını ifade ederek, "Tüzük ve TTK yönetmeliği gereği yüklenici firmayı denetler. Dosyadaki belgelerden denetimin sıkı şekilde yapıldığı ortadır. İş zaten tehlike arz etmektedir. Kimsenin kusuru olmasa bile kaza gerçekleşmektedir. Olayın bu aşamasında kusur varsa bile kusurun tespiti mümkün değildir. Bu durum uzun sürecek bilirkişi incelemesiyle tespit edilecektir. Müvekkilimin olayda herhangi bir kusuru yoktur."

'Gerekli denetimleri yaptık'

Firma yetkilisi Ersin K, şirkette proje sorumlusu olarak görev yaptığını, olay günü diğer kişilerle gerekli denetimleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Görevimizin başındaydık. Kazanın meydana gelmesinde benim herhangi kusurum yoktur. Bu nedenle tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca halen yer altında işçi arkadaşlarımın cesetleri bulunuyor. Bunların çıkarılması için ben ve Ahmet beye ihtiyaç var. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

TTK Başmühendisi Mustafa T. de yapı denetiminin kendisiyle ilgisi olmadığını, sadece Ahmet A'nın 2-4 Ocak'ta izinli olması nedeniyle yerine vekalet ettiğini belirtti.

Söz konusu dönemde gerekli denetimleri yaptığı belirten Mustafa T, kazanın oluşumunda herhangi kusurunun olmadığını savundu.

Mahkeme, şüphelileri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Adliye çıkısında gazetecilerin serbest bırakılmalarına ilişkin sorusu üzerine Ahmet A, neden gözaltına alındıklarını bilmediği belirterek, "Suçlu değildik ki serbest kalalım" dedi.

Ersin K. da söyleyecek bir şey olmadığını, şu anda 3 kişinin göçük altında olduğunu kaydetti.

Mustafa T. de soruşturmanın devam ettiğini, kurumda çalışanların kusurunun olmadığının açıkça ortada olduğunu ileri sürdü.

Bu arada, polis ekiplerinin, iş kazasında yaşamını yitiren madencilerin üzerlerindeki baret ve fener gibi malzemeleri poşetler içinde adliyeye getirdiği görüldü.