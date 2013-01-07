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Zonguldak'ta maden ocağındaki metan gazı patlamasında 8 işçi öldü!

Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında metan birikmesinden dolayı patlama oldu

07 Ocak 2013 16:05

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Kozlu Müessesesi'ne ait kömür ocağında meydana gelen metan patlamasında 8 işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, "Kömür ocağında metan gazı patlaması sonucu 8 işçi hayatını kaybetti" dedi.

TTK Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Özçelik, maden ocağında yaşamını yitiren işçilerin isimlerinin Hüseyin Kürekçi, Hasan Bozacı, Muharrem Yapıcı, Yüksel Koca, Ahmet Şekerci, Köksal Kadıoğlu, Muhsin Akyüz ve Satılmış Arslan olduğunu söyledi

TTK Genel Müdür Yardımcısı Özçelik, işçilerden Hayrettin Dağkıran'ın ise kaza mahallinden sağ çıkarıldığını kaydetti.

Enkaz altında olduğu tahmin edilen bazı işçilere ulaşmak için de çalışmalar sürüyor.

 

7 işçi gazdan etkilendi

 

Ocakta çalışma yapılırken aniden metan gazı püskürmesi sonucu oluşan göçüğün yakınında başka bir noktada çalışan 7 işçi de gazdan etkilendi.

Bu işçiler, ocaktan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ocaktan çıkarılan işçilerden bazıları sedyenin üzerinde gözyaşlarını tutamadı. Onları ocak önünde bekleyen işçiler, sağ çıkarılan arkadaşlarını alkışladı.

 

Bakan Çelik Zonguldak'a gidecek

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında metan gazının açığa çıkması nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği olayla ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere bugün Zonguldak'a gideceği bildirildi.

 

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