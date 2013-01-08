T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'taki patlamayı protesto için MTA'yı işgal ettiler

Zonguldak'ta 8 maden işçisinin hayatını kaybetmesini protesto eden ve MTA binasını işgal eden SDP'lilere polis müdahale etti

08 Ocak 2013 17:46

Zonguldak Kozlu'da 8 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, bir grup Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi tarafından protesto edildi.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)'nün Taksim Kazancı Yokuşu'nda bulunan İrtibat Şube Müdürlüğü'ne giren 20 kadar SDP üyesi, binanın 2'nci katına çıkarak eylem yaptı. Pencereden pankart sarkıtan eylemciler, “ Maden işçisi yalnız değildir" sloganları attı.

Şubede çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çevikkuvvet polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis yetkilileri, eylemcilere vazgeçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Eylemcilerin devam etmesi üzerine binaya giren çevik kuvvet polisleri, pencerede slogan atan grubu gözaltına aldı.  5'i küçük yaşta, 20 kadar eylemci çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Fotoğraf: gelecekgazetesi.org sitesinden alınmıştır

ETİKETLER

sdpmtataksimişgalzonguldak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24