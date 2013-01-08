Zonguldak'taki patlamayı protesto için MTA'yı işgal ettiler

Zonguldak Kozlu'da 8 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, bir grup Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi tarafından protesto edildi.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)'nün Taksim Kazancı Yokuşu'nda bulunan İrtibat Şube Müdürlüğü'ne giren 20 kadar SDP üyesi, binanın 2'nci katına çıkarak eylem yaptı. Pencereden pankart sarkıtan eylemciler, “ Maden işçisi yalnız değildir" sloganları attı.

Şubede çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çevikkuvvet polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis yetkilileri, eylemcilere vazgeçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Eylemcilerin devam etmesi üzerine binaya giren çevik kuvvet polisleri, pencerede slogan atan grubu gözaltına aldı. 5'i küçük yaşta, 20 kadar eylemci çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Fotoğraf: gelecekgazetesi.org sitesinden alınmıştır