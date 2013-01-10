Zonguldak maden ocağı patlamasında gözaltı!

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu maden ocağında, 7 Ocak tarihinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Zonguldak Cumhuriyet savcılığınca gizli yürütülen soruşturma doğrultusunda, galeri açma işini yürüten firmanın 6 çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Poliste ifadesi alınan, aralarında sorumlu müdür, mühendis ve teknikerlerin bulunduğu 6 kişiden 3'ü serbest bırakıldı, 3 kişinin sorgusu devam ediyor.Kozlu maden ocağında, özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda ani metan gazı püskürmesi sonucu, 8 işçi hayatını kaybetmişti.