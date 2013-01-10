T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak maden ocağı patlamasında gözaltı!

Zonguldak Kozlu'da yaşanan patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

10 Ocak 2013 15:10

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu maden ocağında, 7 Ocak tarihinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak Cumhuriyet savcılığınca gizli yürütülen soruşturma doğrultusunda, galeri açma işini yürüten firmanın 6 çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Poliste ifadesi alınan, aralarında sorumlu müdür, mühendis ve teknikerlerin bulunduğu 6 kişiden 3'ü serbest bırakıldı, 3 kişinin sorgusu devam ediyor.Kozlu maden ocağında, özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda ani metan gazı püskürmesi sonucu, 8 işçi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

zoguldakkozlugözaltıpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24