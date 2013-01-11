T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zonguldak'ta yine göçük: 1 ölü

Merkeze bağlı Gelik beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 maden işçisi hayatını kaybetti.

11 Ocak 2013 02:33

Zonguldak'tan, 8 işçinin öldüğü Kozlu faciasının ardından bir göçük haberi daha geldi. Özel bir şirkete bağlı madende meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Zonguldak'tan bir göçük haberi daha geldi.

Merkeze bağlı Gelik beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 maden işçisi hayatını kaybetti.

1 işçi ise göçük altından yaralı olarak kurtarıldı.

Hafta başında 'metan gazı birikmesi'nin meydana geldiği Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 8 işçi hayatını kaybetmişti.

5 işçinin cenazeleri toprağa verilirken, 3 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Metan gazı riskinin devam etmesi nedeniyle çalışmalar temkinli yürütülüyor.

ETİKETLER

zonguldakgöcüköldüyaralı

İlgili Haberler

Zonguldak'ta maden ocağındaki metan gazı patlamasında 8 işçi öldü!

Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında metan birikmesinden dolayı patlama oldu

Zonguldak maden ocağı patlamasında gözaltı!

Zonguldak Kozlu'da yaşanan patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24