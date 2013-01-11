Zonguldak'ta yine göçük: 1 ölü

Zonguldak'tan, 8 işçinin öldüğü Kozlu faciasının ardından bir göçük haberi daha geldi. Özel bir şirkete bağlı madende meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Zonguldak'tan bir göçük haberi daha geldi.

Merkeze bağlı Gelik beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 maden işçisi hayatını kaybetti.

1 işçi ise göçük altından yaralı olarak kurtarıldı.

Hafta başında 'metan gazı birikmesi'nin meydana geldiği Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 8 işçi hayatını kaybetmişti.

5 işçinin cenazeleri toprağa verilirken, 3 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Metan gazı riskinin devam etmesi nedeniyle çalışmalar temkinli yürütülüyor.