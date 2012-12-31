Adana'da göçük, 7 işçi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova Belediyesi'nin yeni hizmet binası inşaatında beton dökülürken iskele çöktü. Göçük altında kalan 7 işçi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Merkez Çukurova Belediyesi’nin yeni hizmet binası inşaatında çatı kalıplarını hazırlayan işçiler, beton dökülürken tablanın altındaki kalan iskeleyi sağlamlaştırmak için inşaat sahasına girdi. Bu sırada yaş betonun ağırlığını taşıyamayan iskele, büyük bir gürültüyle çöktü. İnşaatta çalışan işçiler iskele ve tahta kalıpların altında kaldı. Kazayı gören inşaattaki diğer çalışanlar, beton çalışmasını durdurup, işçileri kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi enkaz alanına sevk edildi.

Fatih Karaçalı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan heberine göre, Cankur ve çevrede bulunanların da yardımıyla göçük altında kalan 7 işçi yaralı olarak çıkartıldı. Ambulanslara taşınan yaralılar, çeşitli hastanelere sevk edilirken, bir işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.



Göçük altında başka işçinin kalıp kalmadığı ise enkazın kaldırılmasından sonra belirlenecek.

Kiralık binada hizmet veren Çukurova Belediyesi, geçen temmuz ayında hizmet binasının inşaatına başlamıştı. 10 ayda hizmete girmesi planlanan hizmet binasının kaba inşaatı tamamlanmış durumdaydı.