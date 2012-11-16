Sivas'ta göcükteki 3 maden işçisi 20 saat sonra kurtarıldı

Sivas'ta maden ocağında yaşanan göçükte mahsur kalan 3 işçi, 20 saat sonra kurtarıldı.

Bahçeköy'de özel bir şirkete ait krom madeninde meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kalan işçileri Ahmet Yakar (18), Halil Yakar (35) ve Ayhan Akkurt'u (29) kurtarmak için 3 iş makinesiyle madenin giriş kapısında biriken toprak kaldırıldı.

Göçük nedeniyle mahsur kalan 3 işçi, yaklaşık 20 saat sonra kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen işçiler, tedbir amacıyla aynı ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.