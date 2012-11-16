T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sivas'ta göcükteki 3 maden işçisi 20 saat sonra kurtarıldı

Bahçeköy'de özel bir şirkete ait krom madeninde meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kalan işçileri kurtarmak için 3 iş makinesiyle madenin giriş kapısında biriken toprak kaldırıldı

16 Kasım 2012 09:35

Sivas'ta maden ocağında yaşanan göçükte mahsur kalan 3 işçi, 20 saat sonra kurtarıldı.

Bahçeköy'de özel bir şirkete ait krom madeninde meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kalan işçileri Ahmet Yakar (18), Halil Yakar (35) ve Ayhan Akkurt'u (29) kurtarmak için 3 iş makinesiyle madenin giriş kapısında biriken toprak kaldırıldı.

Göçük nedeniyle mahsur kalan 3 işçi, yaklaşık 20 saat sonra kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen işçiler, tedbir amacıyla aynı ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER

sivasmadenişçi200 saatkurtarıldı

İlgili Haberler

Sivas'ta 3 işçi maden ocağında mahsur

110 metre uzunlukta olduğu bildirilen galeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24