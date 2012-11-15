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Yaşam

Sivas'ta 3 işçi maden ocağında mahsur

110 metre uzunlukta olduğu bildirilen galeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor

15 Kasım 2012 13:23

Koyulhisar ilçesine bağlı Bahçeköy'de özel bir şirkete ait krom madeninin girişinde göçük meydana geldi. Madenin bulunduğu tepeden kopan toprak ve kaya parçaları, galerinin girişini kapattı.

Madende çalışan işçiler Ahmet Yakar (18), Halil Yakar (35) ve Ayhan Aykut (29) galeride mahsur kaldı. Vardiya değişimi için sabah 05.30 sıralarında madene gelen işçiler, göçüğü görünce durumu jandarmaya bildirdi.

110 metre uzunlukta olduğu bildirilen galeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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