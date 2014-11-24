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Çağlayan'ın 700 bin liralık saatine bakanlıktan 250 bin lira ceza

Eski bakan Zafer Çağlayan'a yurt dışında getirilen 700 bin liralık saat için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 250 bin lira ceza kesti

24 Kasım 2014 09:04

Meclis kürsüsünden yaptığı savunmada eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın İsviçre’den getirildiğini belirttiği "Patek Philippe 5101G" marka saat için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ceza kesti. Cezaya önce itiraz eden Çağlayan 250 bin lira ödeme yaptı.

Reza Zarrab tarafından eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a alındığı iddia edilen 700 bin liralık Patek Philippe 5101G marka saat için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ceza kestiği ortaya çıktı. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Çağlayan, saatin Türkiye’ye getirilmesi sürecinde yasalara aykırı durumlar nedeniyle kesilen cezayı geçtiğimiz haftalarda ödedi. Cezanın 250 bin lira civarında olduğu tahmin ediliyor.

Nuray Babacan’ın Hürriyet’teki haberine göre, 17 Aralık operasyonu sonrasında gündeme gelen saatle ilgili olarak Zafer Çağlayan, meclis kürsüsünde yaptığı savunmada saatin İsviçre’den getirildiğini; ancak kendisi tarafından ödendiğini ve mal beyanına da girdiği ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na da soru önergesi verilmişti.

 

Bir yıldır gündemde

 

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz soru önergesinde, “Ceza ve faizlerle yaklaşık 260 bin lira civarı ödemesi çıkan saat, Türkiye gündeminde kalmaya devam edecektir. Bu bağlamda, gümrük vergisine tabi olmayan saatin KDV’si ve diğer ceza, faiz ödemeleri ne kadardır? Bu konuyla ilgili herhangi bir araştırma yapıldı mı, yapılmamışsa yapmayı düşünüyor musunuz?” diye sormuştu.  Haziran ayında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından Özgündüz’ün soru önergesine verilen yanıt ise, konunun Gümrük Bakanlığı’nın da gündeminde olduğunu ortaya koymuştu. Yazıcı, saatle ilgili olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na yazılı talimat verdiğini açıklamış, incelemenin de sürdüğünü belirtmişti.

 

Ceza kararı çıktı

 

Söz konusu incelemenin geçtiğimiz haftalarda sonuçlandığı ortaya çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli döneminde sonuçlanan inceleme kapsamında Çağlayan’a, saatle ilgili ceza kesildi. Türkiye’ye getirilmesi sürecinde gümrük mevzuatına aykırı durumlar olduğu belirlenen incelemede, saatin KDV’sinin iki katı tutarında bir cezanın uygulanmasına karar verildi ve sonuç Çağlayan’a tebliğ edildi. Ancak süreç bununla bitmedi. Haksız bir ceza uygulaması olduğunu belirten Çağlayan, bakanlığa başvuruda bulunarak cezaya itiraz etti. İdare ise yaptığı inceleme sonunda itirazın reddi yönünde karara vardı. Ret kararının ardından Çağlayan’ın cezayı ödediği öğrenildi. Böylece Patek Philippe 5101G marka saatin yaklaşık bir yıldır Gümrük Bakanlığı’nda devam eden inceleme ve soruşturma süreci de tamamlanmış oldu.

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