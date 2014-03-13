Zafer Çağlayan: Saat aldığımı kim söylüyorsa namerttir!

Mersin mitininde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından önce kürsüye eski Ekonomi Bakanı ve Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan çıktı. 17 Aralık yolsuzluk operasyonunda Reza Zarrab'tan 700 bin liralık kol saati aldığı iddia edilen ve Ekonomi Bakanlığı koltuğundan ayrılan Çağlayan, hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddederek şunları söyledi:

“Eğer bir saat hediye almışsam ve saat aldığımı, saat verildiğini kim söylüyorsa namerttir, edepsizdir, ahlaksızdır. Kalkmışlar partimize etiket yapıştırmaya çalışıyorlar. Yolsuzluktan bahsediyorlar. Bu kardeşiniz 11 sene öncesinde 27 yıl sanayicilik yapmış bir kardeşiniz… Yolsuzluğun olduğu dönemleri en iyi bilen, gözlemleyen bir kardeşiniz. Biz yolsuzluk yapsak, bu hükümetle Akdeniz Oyunları, hastaneler yapılabilir miydi?

Şimdi buradan diyorum ki Kılıçdaroğlu, sen kalkıyorsun, sana verilen illegal dinlemelerle, sana verilen yalan yanlış bilgilerle, sen kalkıp diyorsun ki ‘Rüşvet aldılar’. Buradan sizin huzurunuzda, basının önünde söylüyorum; ‘Eğer Zafer Çağlayan, bir tek delikli kuruşu. Rüşvet verende, alanda, aldı diyende namerttir, edepsizdir, vicdansızdır. Buradan Kılıçdaroğlu gerekli cevabı aldı mı dersiniz? Ben size bir şey söyleyeyim mi zannetmiyorum.

3 ay önce, 17 Aralık öncesinde bir açıklamaya yapmıştım. Ben artık siyaseti bırakmak istiyorum demiştim. Ve bu dönemden sonra siyaseti bırakacağım demiştim. Ama bana kurulan tuzağı gördükten sonra, Sayın Başbakanımıza kurulan tuzağı gördükten sonra, partimize kurulan tuzağı gördükten sonra şimdi sizlere buradan ilan ediyorum; değil siyaseti bırakmak, Mersin’de ölümüne siyaset, inadına siyaset.”