Zafer Çağlayan: Zafer kardeşinizi kurban etmeye çalışıyorlar

17 Aralık operasyonunun ardından bakanlıktan istifa eden AKP Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, “Bu kardeşiniz ne yaptı? Bu kardeşinizin suçu ne? Söylüyorum suçlarımı… 12 yıl Sanayi Odası Başkanlığı yaptım, bu ülkede 6,5 yıldır şanla şerefle bakanlık yaptım, Mersinlilere hizmet ettim. Bu kardeşiniz Türkiye’de istihdam artsın diye, ülkenin ekonomisi iyi olsun diye uğraştı. Faiz lobisinin ayağına bastık. Zafer kardeşinizi kurban etmeye çalışıyorlar” dedi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında oğlu tutuklanan ve ekonomi bakanlığı görevinden istifa eden AKP Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, Mersin'de AK Parti belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu.

İşte Çağlayan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz milletin partisiyiz

Sayın Başbakanımızın dediği gibi ülkemiz üzerinde oyun oynanmaya çalışıyor. Biz gücünü milletten alan milletin ta kendisi, milletin partisiyiz. Gücünü milletten alan bir başbakanımız var.

Partimizi kapatmaya çalışıyorlar. Gücünü milletten alan bir başbakanımız var. Millet bizi getirdi, bizi ancak millet götürür.

Hiçkimsenin Ak Parti’nin Türkiye’ye kazanımlarını bir adım geri götürmesine izin vermeyiz.

Birileri rahatsız oldu

Dik duran, refah seviyesi yükselen bir Türkiye’den, zulme karşı olan bir Türkiye’den birileri rahatsız oldu

İstediler ki geçmişte olduğu gibi sürekli borsalar kendi içine kapalı olan bir ülke olsun istediler. Evlatlarımız üzerinde çirkin bir oyun oynanıyor. Ama inanıyoruz ki sizler buna asla izin vermeyeceksiniz.

Biz milletimiz bize yetki verdiği müddetçe yolumuza devam edeceğiz. Biz hükmetmeye değil, sizlere hizmetkar olmaya geldik.

Sadece başbakanımız değil evlatlarımız ve çalışanlarımız üzerinde çirkin bir oyun tezgahlanıyor

Bu kardeşinizin gizli saklı bir işi olabilir mi?

Bu kardeşiniz 27 yıl bu ülkede sanayicilik yapmış, sıfırdan gelmiş, yokluğu da varlığı da görmüş, 21 yıldır objektiflerin önünde olan bir kardeşinizin gizli saklı bir işi olabilir mi?

Allah’tan başka kimseden korkusu olmayan biriyim. Zafer Çağlayan, ne partisini, ne kardeşlerini, ne de çalışanlarını, ne de Mersinlilerin başını eğecek hiçbir şey yapmadı, yapmayacak da.

Allah'a bir tek can borcum var

Allah’a bir tek can borcumuz var. O canı da Allah vermiştir, Allahtan başka da kimse alamaz.

Söylüyorum suçlarımı

Bu kardeşiniz ne yaptı? Bu kardeşinizin suçu ne? Söylüyorum suçlarımı… 12 yıl Sanayi Odası Başkanlığı yaptım, bu ülkede 6,5 yıldır şanla şerefle bakanlık yaptım, Mersinlilere hizmet ettim.

Zafer kardeşinizi kurban etmeye çalışıyorlar. Bu kardeşiniz Türkiye’de istihdam artsın diye, ülkenin ekonomisi iyi olsun diye uğraştı.