Zafer Çağlayan’ın saatini Reza Zarrab’ın kaptanı almış

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 17 Aralık’ta kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili TBMM'de hakkında verilen önergenin tartışıldığı sırada 700 bin liralık kol saatinin hediye olup olmadığı yolundaki eleştirilere yanıt vermişti. Çağlayan, "Saati Zarrab aldı ama parasını ben ödedim. Garantisi benim adıma" açıklamasını yapmıştı. Zafer Çağlayan'ın Meclis kürsüsünden elinde salladığı faturanın adres kısmında alıcı olarak Murat Yılmaz ismi ve Bodrum'da bir adresin olduğu dikkat çekmişti.



Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, faturada yer alan adreste üç yıldır 38 yaşındaki Murat Yılmaz'ın oturduğunu belirlendi. Murat Yılmaz'ın Reza Zarrab'ın kaptanı olduğu ve yardımcısı Ejder isimli kişi ile 17 Aralık operasyonundan 3 gün sonra sivil polis ekiplerince İstanbul'a götürüldüğü, 3 gün süren sorgulamanın ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Murat Yılmaz'ın Reza Zarrab'ın Bodrum'da yaz aylarında eşi ile birlikte tatilini geçirdiği lüks 46 metre uzunluğundaki Malta bayraklı "60. Years" yatının kaptanı olduğu belirtildi.