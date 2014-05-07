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Saat firmasından Zafer Çağlayan'a yalanlama

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın 700 bin TL'lik saatine ilişkin TBMM'de dile getirdiği iddialara yalanlama geldi

07 Mayıs 2014 12:11

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın TBMM 'de yaptığı savunmasında 700 bin TL'lik saatle ilgili dile getirdiği iddiaları, saatin satın alındığı Patek Philippe firması yalanladı.

"Saatin faturası alanın üstüne ama garanti belgesinde benim adım geçiyor." diyen Çağlayan'ın açıklamalarını yalanlayan firma yetkilileri, "Garanti belgesi, kişiye özel değil saate özeldir. Garanti belgesinde sadece saatte kaç taş var, kaç karatlık altın, seri numarası, üretim tarihi ve garanti süresi yazılır" dedi.

 

'Gazete ilanı vermeyiz'

 

Saati gazete ilanından görüp beğendiğini söyleyen Çağlayan'ın bu iddiası da yine firma tarafından yalanlandı. Radikal'de yer alan habere göre, gazete ilanı vermediklerini belirten firma yetkilileri "Özel bir saat ürettiğimiz zaman bunu müşterilerimize elektronik postayla bildiririz" dedi. 

Firmanın Cenevre'deki merkez mağaza sorumlusu ile görüşen Aydınlık gazetesinden Derya Derviş'in aldığı yanıtlar şöyle: 
"Cenevre Paris ve Londra'nın yanı sıra bir çok ülkede de saatlerimizi satan aracı firmalar var. Hiçbir ülkede gazete ilanları vermeyiz. Biz marka bir firmayız ve müşterilerimiz çok özeldir. Firmamız 1996 senesinden beri dergi çıkarır. Müşterilerimiz, ürettiğimiz saatleri bu dergiden takip ederler. Özel bir saat ürettiğimiz zaman da bunu müşterilerimize elektronik postayla bildiririz"

 

'Garanti belgesine isim yazmayız'

 

"Faturalarda müşterilerimizin adı, ünvanı ve kanunen yazılması gereken her şey kesinlikle yazılır. Ama garanti belgesine isim yazmayız. Garanti belgesi kişiye özel değil saate özeldir. Garanti belgesinde sadece saatte kaç taş var, kaç karatlık altın, seri numarası, üretim tarihi ve garanti süresi yazılır. Saati alan kişi hediye edebilir veya satabilir düşüncesiyle isim yazılmaz, garanti belgesini elinde bulunduran kişi saati alan kişi demek değildir" 

Patek Philippe'le sözleşmesi olan İstanbul 'daki firma da garanti belgesinde isim yazılmadığını teyit etti.

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