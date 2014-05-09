O firma 'Çağlayan'ın saat faturası da sahte' dedi

Aydınlık Gazetesi, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın, Reza Zarrab'tan rüşvet olarak aldığı iddia edilen 700 bin liralık saatle ilgili, "Parasını ben ödedim" diyerek Meclis'te elinde salladığı faturanın da sahte olduğunu bildirdi. Haberde, firma yetkilisinin belge için "garip, komik" anlamında "das ist komisch" dediği belirtildi.

Gazetede yer alan haberde Çağlayan’ın yolsuzluk fezlekesine karşı kendisini savunurken kürsüden salladığı 700 bin liralık saat faturasının da sahte olduğu ortaya çıktı. Aydınlık’ın ulaştığı Patek Philippe firması yetkilisi Bernard Ruf, Çağlayan’ın, “Saatin parasını ödedim” iddiasıyla elinde salladığı ve üzerinde saat firmasının isminin geçtiği belgenin kendilerine ait olmadığını açıkladı. Çağlayan’ın elindeki belgeyi e-posta yoluyla kendisine gösterilen şirket yetkilisi, söz konusu belge için Türkçe “garip, komik” anlamına gelen “das ist komisch” yorumunu yaptı. Ruf, Çağlayan’ın gösterdiği belgedeki fatura numaralandırma sisteminin şirketlerinde kesinlikle kullanılmadığını söyledi.

5 Mayıs’taki Meclis oturumu öncesi AKP’li vekillerle yaptığı toplantıda 700 bin liralık saatin ilanını gazetede gördüğünü ve garanti belgesinin kendi adına düzenlendiğini iddia eden Çağlayan’a ilk yalanlama Aydınlık’ın ulaştığı saat firması yetkililerinden gelmişti. “Garanti belgesine isim yazmayız ve gazetelere ilan vermeyiz” diyen firma yetkilileri Çağlayan’ın hakkındaki suçlamalardan kurtulmak için sunduğu gerekçelerin doğru olmadığını ortaya sermişti. 5 Mayıs’taki fezlekelerin görüşüldüğü Meclis oturumunda elinde sallayarak gösterdiği 700 bin liralık faturanın da sahte olduğu belirlendi.

Firmadan ikinci yalanlama

Oturumda söz alan Çağlayan, 700 bin liralık saatin rüşvet olarak verildiği suçlamalarına “Parasını ben ödedim” sözleriyle yanıt verdi. Çağlayan bu sırada elinde bir belge salladı. Meclis’teki fotomuhabirlerin objektiflerine takılan belgede 300 bin franklık saatin Murat Yılmaz isimli kişiye satıldığı ve satış tarihinin de 24 Eylül 2013 olduğu bilgileri yer aldı. Aydınlık Gazetesi, Çağlayan’ın “saatin parasını ben ödedim” sözleriyle elinde salladığı faturayı, saatin satın alındığı Patek Philippe firmasına sordu. Elektronik posta yoluyla Çağlayan’ın elindeki faturayı gören İsviçre’nin Cenevre kentindeki mağaza yetkilisi Bernard Ruf, söz konusu belgedeki fatura numarasının kendilerine ait olmadığını ve firmada bu şekilde bir fatura kullanılmadığını belirtti. Firma yetkilisi Ruf, Çağlayan’ın gösterdiği belgeyle ilgili şaşkınlığını ise şu ifadeyle dile getirdi: “Das ist komisch” (garip, komik).

