'Zafer Çağlayan, Zarrab'tan 4 milyon dolarlık pırlanta ve 4 saat daha almış'

CHP’nin savcı kökenli isimlerinden İstanbul milletvekili Ali Özgündüz, AKP’li 4 eski bakanla ilgili TBMM Soruşturma Komisyonu’na da gönderilen fezlekelerdeki belgelere göre, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın yaklaşık 115 milyon lirayı bulan rüşvetin bir bölümünü “hobisi” olan “saat koleksiyonunu zenginleştirmek için” kullandığının anlaşıldığını söyledi.

Özgündüz, fezlekelere giren belgelere göre Çağlayan’ın, kamuoyuna yansıyan 700 bin liralık saat dışında, Reza Zarrab ve adamlarından, en pahalısı 600 bin Euro, en ucuzu 60 bin dolar olmak üzere 4 saat daha almakla suçlandığını bildirdi. Özgündüz’ün verdiği bilgilere göre söz konusu belgelerde ayrıca Çağlayan, 4 milyon 36 bin liralık da “pırlanta” almakla suçlanıyor. Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre, Özgündüz, AKP ne kadar üzerini örtmeye çalışsa da komisyonun ilerleyen aşamalarında bunların belgelerinin görüleceğini söyledi.

4 eski bakanla ilgili kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu’na 5 Eylül’de gelen fezlekeler, komisyon üyelerinin incelemesine açıldı. Ancak AKP’li Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, yüzlerce sayfa ve 11 klasörden oluşan fezlekelerden, komisyon üyelerinin belge örneği ve görüntü almasını yasakladı. Bunun üzerine CHP Grup Yönetimi, soruşturma dosyasını başından beri yakından izleyen savcı kökenli isimlerden İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün koordinasyonunda bir “iç komisyon” oluşturdu. Önerge sahibi olduğu için komisyona giremeyen Özgündüz, komisyon üyesi milletvekilleri ile ortak çalışma yürütmekle görevlendirildi. Özgündüz, “Zaten biz dosyaya hâkimiz, komisyon üyesi arkadaşlarla da konuşuyoruz ve bu bilgileri paylaşıyoruz. Eğer AKP, komisyonda bu tavrı sürdürürse, biz CHP olarak delillerin ortaya çıkması için farklı yöntemler izleyeceğiz” dedi. AKP’nin bu dosyayı kapatmaya çalıştığını ancak başarılı olamayacağını belirten Özgündüz, “Komisyon çalışmaya başladığında göreceksiniz, Çağlayan’a sadece 700 bin liralık tek saat değil, 4 ayrı saat daha verilmiş” diye konuştu.

Kendisine gelen bilgi ve belgelere göre fezlekelerde bunların belgesinin yer aldığına dikkat çeken Özgündüz, “Bunlar Reza Zarrab ve adamlarına fatura edilmiş, rüşvet olarak verilen paralardan düşülmüş, saat olarak verilmiş. Anlaşılan Çağlayan koleksiyon yapıyor, bir bölümünü saat olarak almış. Yani kara para, hayali ihracat aklanması gibi ile ilgili olarak kendisine verilen rüşvetten düşülmüş saatler bunlar” dedi. Ali Özgündüz, bilgiye göre saatler “Galeri Yusuf Saatçi” ve “Galeria Sami Yusuf Tutuş”tan alınmış ve ödemesi “banka havalesiyle” gerçekleştirilen saatlerle ilgili de şu bilgileri verdi. “Kamuoyuna açıklanan 700 bin liralık saatin dışında 197 bin 630 dolarlık bir saat var. Yine Ocak 2013’te alınmış 97 bin saat Euro’luk ve şubat ayında alınmış görünen yine 71 bin 600 Euro’luk saatler var. Ayrıca, 60 bin dolarlık ve toplamı 600 bin Euro’yu bulan saatler var. Reza Zerrab ve adamlarına fatura edilmiş saatler bunlar. Bunlar Zafer Çağlayan’ın kolundaki saatler midir? Bunlar komisyonda kendisine sorulacak. Kamuoyu bilsin ki, bunun peşini bırakmayacağız. Bu kişiler gidecekler Yüce Divan’da hesap verecekler.”

4 milyon dolarlık pırlanta

Özgündüz, göre ayrıca fezlekelerde Çağlayan’a “Lida Taş”tan alınan “taş” olarak yansıyan toplam 4 milyon dolarlık “pırlanta” hediye edildiğinin belgelerinin de yer aldığını bildirdi. CHP’li Özgündüz; AKP’nin, fezlekeleri gizleyerek 4 eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet olayının üstünü örtmeye çalıştığını belirtti. Eski Ekonomi Bakanı Çağlayan’ın Ocak, Şubat ve Mart 2013’te alınmış görünen ve 197 bin dolar, 71 bin 600, 60 bin dolar ve 600 bin Euro’luk toplam 4 saat daha aldığını belirten Özgündüz’ün verdiği bilgiye göre fezlekelerde Çağlayan, ayrıca toplam 4 milyon 36 bin dolar değerinde “pırlanta” rüşvet almakla suçlanıyor.