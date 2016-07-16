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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bülent Arınç: Cumhurbaşkanımız görevi başındadır; tek endişem bu çatışma sürecinin uzamasıdır

"Bir çatışmadan korkuyorum, bu kesinlikle başarısız olacaktır"

16 Temmuz 2016 04:59

Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bu gece başlayan darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanacağını belirterek "Tek endişem bu çatışma sürecinin uzaması ve kan dökülmesi ve kapanmayacak yaraların açılmasıdır" diye konuştu.

Bülent Arınç'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

"Üç bomba üst üste patladı. Şimdi bulunduğumuz apartmanın eksi birindeyiz. Bazı dairelerin camları patladı. Her an patlama sesleri, silah sesleri geliyor. Gördüğümüz manzara dışında İstanbul’da çatışma yok.

"AA kaynaklarından aldığım bilgiye göre, ordunun üst kademesiyle hiçbir ilgisi olmayan bir grup. Bir takım yerleri rehin alabilecek yerlere kadar gelmiş oluyor. Şüphesiz sivil iradenin yanındayım.

"Bir çatışmadan korkuyorum, bu kesinlikle başarısız olacaktır. Halk bu darbe girişiminin yanında değildir. Cumhurbaşkanımız görevi başındadır, parlamento açıktır. Tek endişem bu çatışma sürecinin uzaması ve kan dökülmesi ve kapanmayacak yaraların açılmasıdır"

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