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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan Yıldırım: Bu bir kalkışmadır, henüz darbe değildir; en ağır ceza verilecektir!

Yıldırım, asker içerisinde kısmi bir yapılanmanın darbe girişiminde bulunduğunu açıkladı

16 Temmuz 2016 02:06

Başbakan Binali Yıldırım, “Bu bir kalkışmadır. Bunu yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir. Asker içinde bir yapılanma girişimde bulundu. Buna henüz darbe mümkün değil” dedi.

 

Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında şunları söyledi. 

"Türkiye Cumhuriyeti hükümeti milletin iradesini temsil eden hükümet işbaşındadır. İşbaşından gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz girişimde bulunanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara izin vermeyeceğiz. Bu ve buna benzer çılgınlıklara izin vermeyeceğiz.

 

"Bunun adına darbe demek doğru olmaz"

 

Bunun adına henüz bir darbe demek doğru olmaz. Bir kalkışma olduğu doğrudur. Belirli bölgelerde sorumsuzca, devletin emanet ettiği araçları silahları alıp, vatandaşyların üzerine giden, onları yere yatırmaya çalışan bir takım gruplar var. Milletimiz rahat olsun, asla ve asla yasa dışı, demokrasiyi kesintiye uğratacak faaliyetlere izin vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz harekete geçmiştir, gereği yapılacaktır."

 

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