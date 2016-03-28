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Dünya

Brüksel saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Brüksel'de 22 Mart'ta meydana gelen canlı bomba saldırısında yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı

28 Mart 2016 16:16

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22 Mart'ta Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonundaki terör saldırılarında ölü sayısı 35'e yükseldi. Saldırıda yaralanan ve durumu ağır olan dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Brüksel'de geçen hafta meydana gelen saldırıda saldırganlar hariç 31 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 300 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyordu. 

İbrahim El Bakraoui Zaventem Havalimanı'ndaki, kardeşi Halid El Bakraoui da Maelbeek metro istasyonundaki saldırıları gerçekleştirmişti.

 

 

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