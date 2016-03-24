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Brüksel saldırısı MGK bildirisinde: Suriye'de güvenli bölge önerisinin haklı olduğu bir kez daha anlaşıldı

"Terör eylemleri hak ve özgürlük mücadelesi değildir"

24 Mart 2016 23:36

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK'dan yapılan açıklamada, Ankara, İstanbul ve Brüksel'deki bombalı eylemelere dikkat çekilip Suriye'deki güvenli bölge önerisine dair "Türkiye'nin çözüm için ısrarla önerdiği terörden arındırılmış güvenli bölge ve uçuşa yasak uygulamasının hayata geçirilmesi haklı ve önemli bir teklif olduğunun yaşanan hadiseler sonrası bir kez daha anlaşılmıştır" dendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 6 saat 15 dakika sürdü.

MGK sonrası yazılı açıklama geldi:

"Terör bertaraf edileme kadar mücadele sürecek. Terör eylemleri hak ve özgürlük mücadelesi değildir. Belçika ve Türkiye saldırılarında aynı yöntem kullanıldı. Terör, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan tehdit oluşturuyor.

Suriye müzakerelerinde terörist grupların dikkate alınmaması gerektiği ve meşruiyeti olmayan yapıların tek taraflı tasarruflarının hiçbir geçerliliğinin olamayacağı yönündeki kararlılığımızın altı çizilmiştir. Ayrıca mülteci ve göç meselesinin Suriye içinde çözüme kavuşturulması maksadıyla ülkemizce gündeme getirilen Avrupa Birliğinin de siyasi desteğini haiz önerilerin bir an önce hayata geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur.

Türkiye'nin, çözüm için ısrarla önerdiği terörden arındırılmış güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge uygulamasının hayata geçirilmesinin ne kadar haklı ve önemli bir teklif olduğunun, sorunun çözümünde oynayacağı rolün, yaşanan hadiselerin neticesinde bir kez daha anlaşıldığı ifade edilmiştir."

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